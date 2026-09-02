Cronaca

Terremoto nella notte tra Toscana ed Emilia: scossa di magnitudo 3.2

di Alice Agostini - 2 Settembre 2026

Una scossa di terremoto è stata avvertita nella notte tra lunedì e martedì nel nord della Toscana, al confine con l’Emilia-Romagna. Il sisma, di magnitudo 3.2, è stato registrato alle 2:40 e ha interessato un’area compresa tra la provincia di Lucca e l’Appennino modenese, svegliando numerosi residenti.

Secondo i dati diffusi dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il terremoto ha avuto un ipocentro a 9 chilometri di profondità. Mentre l’epicentro è stato localizzato a circa 7 chilometri da Coreglia Antelminelli, in provincia di Lucca, e a 10 chilometri da Fiumalbo, nel Modenese.

Scossa nella notte tra Toscana ed Emilia Romagna: nessun danno

La scossa è stata percepita distintamente in diversi comuni della Garfagnana e dell’Appennino tosco-emiliano, ma al momento non risultano danni a persone né a edifici. Non sono state segnalate richieste di intervento ai vigili del fuoco e la situazione è rimasta sotto controllo per tutta la notte.

L’area interessata è classificata come una delle zone a maggiore sismicità dell’Italia settentrionale, dove terremoti di lieve e media intensità sono relativamente frequenti a causa della complessa struttura geologica della catena appenninica. Per questo motivo l’Ingv continua a monitorare costantemente l’attività sismica del territorio attraverso la propria rete di rilevamento.

Le autorità locali hanno confermato che non si sono registrate criticità e che la circolazione stradale e ferroviaria non ha subito conseguenze. Il terremoto resta quindi un evento di modesta entità, senza ripercussioni sulla popolazione o sulle infrastrutture dell’area interessata.