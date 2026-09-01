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Addio Enzo Bianchi: profezia del dialogo, ferita dell’esilio

Monaco laico, saggista e fine esegeta biblico, Bianchi ha segnato mezzo secolo di spiritualità europea

di Dave Hill Cirio - 1 Settembre 2026

Padre Enzo Bianchi ad Arte Sella

Con la scomparsa di Enzo Bianchi, avvenuta all’età di 83 anni all’ospedale Molinette di Torino, si chiude la parabola di una delle figure più influenti e complesse del cattolicesimo post-conciliare.

Addio a Enzo Bianchi

Monaco laico, saggista e fine esegeta biblico, Bianchi ha segnato mezzo secolo di spiritualità europea, trasformando una cascina abbandonata nel Biellese nella Comunità ecumenica di Bose.

Divenne un laboratorio di dialogo tra cattolici, ortodossi e protestanti capace di parlare sia ai credenti che al mondo laico.

La sua esperienza, una stagione d’oro per il rinnovamento liturgico e la riscoperta della Parola di Dio.

Attraverso la diffusione della lectio divina, la fondazione della casa editrice Qiqajon e l’amicizia con personalità come il cardinale Carlo Maria Martini, fratel Enzo è stato un ponte d’unione tra le confessioni cristiane e una voce ascoltata anche nei Sinodi vaticani convocati da Benedetto XVI.

L’epilogo

Il suo percorso è stato tuttavia segnato da un doloroso epilogo. Le dimissioni da priore nel 2017, la difficile gestione della successione, l’emergere di forti tensioni.

Tutte interne alla governance della comunità. Poi, ad opera della Santa Sede, una visita apostolica.

Nel maggio 2020, un decreto approvato da Papa Francesco ne ordinava l’allontanamento da Bose per garantire la serenità del monastero.

Una ferita profonda che Bianchi ha vissuto con amara obbedienza, ritirandosi poi nella Fraternità della Madia ad Albiano d’Ivrea.

Nonostante il traumatico strappo degli ultimi anni, la sua eredità resta un caposaldo del dibattito ecclesiale.

La capacità di coniugare il rigore della vita monastica con la sensibilità per le sfide del mondo contemporaneo lascia un segno indelebile nella storia recente della Chiesa.