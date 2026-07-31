Giustizia

La destra della sicurezza scopre la strada del recupero

di Laura Tecce - 31 Luglio 2026

Per anni il dibattito sul sistema carcerario in Italia è rimasto intrappolato in una contrapposizione quasi manichea: da una parte chi auspica una detenzione obbligata sempre e comunque, dall’altra chi insiste sulla funzione rieducativa della pena. La norma approvata dal Parlamento sui detenuti tossicodipendenti prova a spostare il confine di questa discussione.

Il principio è semplice: chi ha commesso un reato ed è affetto da una dipendenza può, in determinate condizioni, seguire un percorso di recupero alternativo al carcere, attraverso strutture dedicate e programmi terapeutici. Non significa cancellare la responsabilità penale, ma riconoscere che dietro alcuni reati può esserci anche una condizione che, se non affrontata, rischia di alimentare un ciclo senza fine: droga, criminalità, carcere e nuova recidiva. La vera novità politica è che questa scelta arriva da un governo di centrodestra, tradizionalmente associato al tema della sicurezza declinato soprattutto in chiave repressiva, aumentando le pene o riempiendo le carceri.

È una svolta culturale? Forse.

Sicuramente è un cambio di prospettiva: lo Stato non rinuncia alla fermezza, ma prova ad affiancare alla punizione un percorso di recupero. Perché una persona che torna a una vita normale è anche una persona che non tornerà a commettere reati. Naturalmente la sfida sarà nell’applicazione concreta. Servono comunità disponibili, strutture adeguate, controlli e risorse. Perché una riforma sulla carta rischia di fallire se non viene accompagnata da una rete capace di funzionare davvero.

Il punto politico, però, resta: uno Stato forte non è quello che rinuncia alla punizione. È quello che sa distinguere tra chi deve essere fermato e chi può essere recuperato e il fatto che il M5S e Futuro Nazionale si siano opposti la dice lunga sul principio di “rieducazione del condannato” enunciato, peraltro, nell’articolo 27 della nostra Costituzione.

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