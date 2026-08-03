Economia

Addio a Roberto Rossetto, l’imprenditoria veneta a lutto

Aveva 80 anni. I funerali si terranno mercoledì 5 agosto

di Maria Graziosi - 3 Agosto 2026

Roberto Rossetto è scomparso. L’imprenditoria veneta a lutto. Aveva 80 anni l’imprenditore che, insieme ai fratelli, fondò quello che poi sarebbe diventato un gigante della grande distribuzione organizzata. Un’azienda nata nel 1965, ai tempi del Boom economico, e che nel corso degli anni, anzi dei decenni, aveva saputo allargarsi in Veneto e imporsi anche nei territori vicini, come Lombardia ed Emilia Romagna. Un’impresa di famiglia che oggi si ritrova a piangere la scomparsa del suo fondatore.

Addio a Roberto Rossetto

L’imprenditore veneto Roberto Rossetto aveva 80 anni. Insieme ai fratelli aveva fondato l’azienda di famiglia. Nata come bottega, s’è imposta subito come uno dei grandi gruppi della distribuzione organizzata. Solo in Veneto, infatti, conta ben 29 tra supermercati e ipermercati. Di questi, otto nella sola provincia di Verona. Ma la visione non s’era esaurita di certo al Veneto. E, anzi, il gruppo Rossetto, un gigante che dà lavoro a poco meno di 3mila persone per un fatturato che sfiora il miliardo di euro, può contare, tra le altre cose, su un centro logistico da 72mila metri quadri nel Mantovano. A cui affiancare una decina di laboratori.

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Mercoledì i funerali

L’addio a Roberto Rossetto si terrà nella sua amata Verona. I funerali sono stati fissati già alla chiesa di San Massimo, nel primo pomeriggio del 5 agosto prossimo. Sono già tanti gli attestati di cordoglio e lutto che sono giunti alla famiglia da parte dei lavoratori, delle istituzioni e di tante persone comuni.