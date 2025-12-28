Torino

Giachino: “Lettera aperta ai tanti NoTav democratici e non violenti”

di Redazione - 28 Dicembre 2025

“Notizie inquietanti che devono far pensare molto sul pacchetto di mischia della lotta contro la Torino – Lione, gli errori su Askatasuna, le contraddizioni della lotta Pro Pal”

Carissimi,

E’ il momento più difficile per il pacchetto di mischia che ha spinto e retto da almeno 20 anni la lotta dei No Tav. All’inizio, facilitata dalla assoluta modestia delle spiegazioni data nel 2004-2005 in Piemonte, della importanza dell’opera sul futuro della economia torinese e italiana della TAV. Allora c’era molto consenso sulla lotta dei valligiani. Personalmente capivo le resistenze locali, simili a quelle contro il primo traforo del Frejus, ma rispetto ad allora, quando il 30% del Parlamento votò contro, questa volta la maggioranza dei cronisti dava più spazio ai Notav. La Stampa nacque dieci anni dopo l’inizio della costruzione del traforo voluto da Cavour. Vent’anni fa scrissi una mail al Direttore de La Stampa nella quale sostenevo che anche il Conte, il politico con maggiore visione della nostra storia, con quella stampa avrebbe fatto più fatica. Cavour invece superò le perplessità del Re rispondendo con una frase da stampare all’ingresso di Palazzo Chigi: “Maestà, noi dobbiamo governare anche per quelli che non capiscono “. Qui invece c’era un forte sostegno popolare insieme a un certo appoggio dei cronisti, La Stampa compresa, e non sto a citare episodi che lo confermano. L’inversione avviene nel 2018 quando la Sindaca Appendino forzò la situazione facendo votare NO dal Consiglio Comunale di Torino. La reazione che portò alla nostra grande Manifestazione SITAV , del 10.11.2018, che i giornalisti e fotografi anziani presenti alla marcia dei 40.000 del 1980 dissero essere superiore, mutò il quadro nella società civile e nella maggioranza di governo portando al voto del Senato del 7.8.2019 che bocciò la Mozione NOTAV. Da allora la partecipazione popolare alle manifestazioni NOTAV iniziò a scendere considerevolmente per arrivare ai tremila dello scorso 8 dicembre. Contemporaneamente però aumentava il peso e il ruolo della componente ideologica e violenta che il buon Perino pensava di guidare alla bisogna e che molti valsusini, sbagliando, consideravano utili alla lotta No TAV. La lentezza dei lavori faceva il resto perché offriva il fianco al periodico attacco ai cantieri e alle aziende valsusine che ci lavoravano. Per me quest’ultimo aspetto era il più odioso. Che i valsusini Notav potessero appoggiare anche se solo psicologicamente l’azione violenta contro i cantieri di aziende della Valle era ed è gravissimo. Che questo non lo abbiano valutato e criticato i cattolici Notav, alcuni parroci, i Sindaci che partecipano alle manifestazioni con la fascia tricolore senza che nessun Prefetto dicesse nulla, è un altro simbolo dello scadimento. Ora che vengono fuori notizie preoccupanti sul pacchetto di mischia che ha sostenuto e sostiene ancora la lotta dei NoTAV, Vorrei chiedere ai Direttori dei quotidiani, dei settimanali cattolici e non, ai Giudici che non hanno ritenuto ci fosse un disegno complessivo, di ripensare le lotte di questi anni, perché tra i centri sociali che ritengono la lotta contro persone e istituzioni come normale lotta politica , tra i filopalestinesi che partecipano alle manifestazioni pro Pal e forse finanziano Hamas, collegati anche a giornalisti che abitano in Valle e curano la comunicazione dei Notav , tra i garanti (cattivi Maestri) che ritengono che l’assalto alla Stampa sia stato un momento leggero, nel quale si è solo buttata per terra della carta, non penso ci sia nulla di cui essere orgogliosi. La crescita della nostra economia è stata bloccata, la Bassa Valle è più povera di prima e oggi dobbiamo temere per la incolumità pubblica con le varie manifestazioni annunciate dai tre ragazzi di Askatasuna che forse non erano ancora nati a Dicembre del 2005, la notte di Venaus.

Da vent’anni c’è una lotta contro l’interesse nazionale, che lo ripeto a tutti, è rappresentato nel modo più alto e solenne dal voto col quale il Parlamento ha deciso che la TAV è un’opera strategica per lo sviluppo del Paese. Dopo vent’anni di insulti e di minacce dai No Tav, oggi lo chiedo con forza a nome dei quarantamila SITAV, perché noi abbiamo portato avanti la nostra battaglia contro la DECRESCITA senza insultare nessuno, senza mai pensare alla violenza, solo convinti dall’insegnamento di Paolo VI sulla importanza dell’impegno politico e sulla importanza della parola Sviluppo, unico modo per creare nuove occasioni di lavoro, ridurre le diseguaglianze e ridurre il debito pubblico. Noi invece di fare interviste siamo scesi in piazza, mettendoci la faccia, senza scorte, nell’interesse nazionale e oggi di fronte a queste notizie preoccupanti chiediamo alle persone per bene che hanno sostenuto e appoggiato la lotta dei NoTav di schierarsi con la democrazia e il lavoro.

Aspettiamo risposte

Mino GIACHINO

SITAV SILAVORO, già sottosegretario alle Infrastrutture

ilTorinese.it