Attualità

Via libera, Warner Bros a Paramount: 111 miliardi

Tutti gli interrogativi sull'operazione che prevede pure Cnn e Cbs sotto lo stesso tetto

di Dave Hill Cirio - 13 Giugno 2026

“Terremoto” a Hollywood: il DOJ dà il via libera a Paramount per l’acquisto di Warner Bros da 111 miliardi.

La svolta storica

Una svolta storica per l’industria globale dell’intrattenimento. La Divisione Antitrust del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha ufficialmente dato il via libera all’acquisizione di Warner Bros. Discovery da parte di Paramount Skydance per la cifra record di 111 miliardi di dollari.

La decisione federale, arrivata senza la richiesta di concessioni o cessioni di asset strutturali, rimuove il principale ostacolo normativo alla nascita del più grande colosso dei media al mondo.

Cosa accade ora? Gli scenari dopo il via libera del DOJ

L’approvazione del governo federale segna una vittoria cruciale per il ceo di Paramount David Ellison. Ma la strada per il closing definitivo non è priva di insidie. La nascita della nuova super-entità che unisce marchi storici come Harry Potter, Top Gun, Game of Thrones, Mission Impossible e il DC Universe apre scenari complessi.

La fusione Max-Paramount+ nello streaming

Il piano industriale prevede l’unione dei rispettivi servizi di streaming. Paramount+ e Max confluiranno in un’unica piattaforma globale da oltre 200 milioni di abbonati, posizionandosi come il primo vero rivale in grado di competere frontalmente con il dominio di Netflix.

Il nodo dei licenziamenti e l’allarme dei creativi

I vertici societari hanno già promesso circa 6 miliardi di dollari in sinergie di costo entro i primi tre anni. Questa ristrutturazione solleva forti preoccupazioni a Hollywood. Oltre 1.400 tra attori, registi e filmmaker hanno firmato una lettera aperta temendo una riduzione drastica dei posti di lavoro e delle produzioni cinematografiche.

Il destino di Cnn e Cbs News

L’accordo porta sotto lo stesso tetto due dei principali network d’informazione americani: Cnn (di proprietà Warner Bros) e Cbs News (di Paramount). L’ipotesi di una fusione delle redazioni mette in allarme i giornalisti per il rischio di pesanti tagli al personale e per la concentrazione del pluralismo informativo.

Gli ultimi ostacoli legali: la California non molla

Nonostante il semaforo verde di Washington, l’operazione non si può ancora definire conclusa al 100%. Il procuratore generale della California, Rob Bonta, ha ribadito che la fusione resta sotto attiva indagine a livello statale. E ha minacciato di intentare una causa legale autonoma per bloccare il patto a tutela della concorrenza locale.

Parallelamente, anche l’Autorità per la concorrenza del Regno Unito ha aperto un fascicolo formale con scadenza ad agosto per valutare l’impatto dell’operazione sul mercato britannico.