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Giallo Manhattan: scompare Elisabetta Tai Ferretto, ex modella che sfidò il sistema Epstein

Era recentemente tornata in Veneto. Il silenzio totale dopo il suo rientro negli Usa

di Dave Hill Cirio - 5 Maggio 2026

Giallo a Manhattan: scompare Elisabetta Tai Ferretto, l’ex modella italiana che sfidò il sistema Epstein. Da due settimane non si hanno più notizie della 50enne veneta. Modella e imprenditrice, fu tra le prime a denunciare gli abusi del finanziere. Social oscurati e telefono muto.

Scompare l’ex modella italiana

Il mistero avvolge la sorte di Elisabetta Ferretto, ex modella e oggi imprenditrice immobiliare di 50 anni, svanita nel nulla a New York. La donna, originaria di Montagnana in provincia di Padova, figura divenuta chiave nelle cronache giudiziarie americane. L’ora ex modella fu una delle prime “survivor” a metterci la faccia, denunciando pubblicamente Jeffrey Epstein molto prima che il suo impero di abusi crollasse definitivamente.

Il silenzio improvviso dell’ex modella dopo il ritorno in Italia

La vicenda ha contorni inquietanti. Elisabetta era tornata nel suo Veneto all’inizio di aprile per riabbracciare i genitori e il fratello. Dopo il rientro a Manhattan, le comunicazioni erano proseguite regolarmente fino al 22 aprile, data dell’ultimo contatto. Da quel momento, telefono muto. Le chiamate dei familiari cadono nel vuoto.

Social cancellati. I suoi profili sono stati improvvisamente disattivati o rimossi dal web. L’allarme diventa cronaca giudiziaria in Italia. La Procura di Rovigo ha aperto un fascicolo, passato ora al ministero degli Esteri per il coordinamento con le autorità statunitensi.

Chi è Elisabetta: dal sogno Victoria’s Secret all’incubo Epstein

Agli inizi degli anni 2000, Elisabetta — allora conosciuta con il cognome Tai — si era trasferita negli Usa per sfilare. Nel 2004, il suo agente le promise l’incontro della vita: un provino per il colosso Victoria’s Secret. L’intermediario era Jeffrey Epstein, all’epoca consulente del proprietario del brand, Leslie Wexner.

Secondo il suo coraggioso racconto affidato al New York Post, fu accolta nella lussuosa dimora di Epstein da Ghislaine Maxwell, la complice del finanziere.

Invece di un colloquio di lavoro, si trovò davanti a una scena esplicita: Epstein si denudò chiedendo un massaggio.

Elisabetta riuscì a fuggire, resistendo alle pressioni della Maxwell e rinunciando a quella carriera pur di non cedere al ricatto sessuale.

Un’inchiesta che scuote due continenti

La scomparsa di una testimone così rilevante, proprio mentre il caso Epstein continua a produrre nuovi file secretati, solleva interrogativi pesantissimi. I familiari vivono ore di angoscia, temendo che il passato della donna possa essere collegato a questo improvviso e anomalo silenzio.

Ormai fitto il mistero sulla sua sorte. Elisabetta si è allontanata volontariamente o qualcuno è responsabile di questo giallo?