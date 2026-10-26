Cultura & Spettacolo

Robert Smith e Jordan Rakei ai FAC & MMF Awards 2026

Riconoscimenti d'eccellenza per l'industria musicale internazionale

di Gianluca Pascutti - 26 Ottobre 2026

@ANSAfoto

Il panorama della musica Artist & Manager Awards 2026 internazionale si prepara a celebrare i suoi protagonisti più virtuosi in occasione degli Artist & Manager Awards 2026, l’evento congiunto promosso dalla Featured Artists Coalition (FAC) e dal Music Managers Forum (MMF). La cerimonia di premiazione, fissata per il 18 novembre presso il Bloomsbury Big Top di Londra, accenderà i riflettori su chi promuove attivamente la trasparenza e la sostenibilità del settore. Tra i nomi di spicco dell’edizione figurano quelli di Robert Smith e Jordan Rakei.

La tutela del pubblico e il trionfo di Robert Smith

Il leggendario frontman dei The Cure riceverà il prestigioso Fan Champion Award, un riconoscimento riservato agli artisti che dimostrano una dedizione esemplare nella protezione e nel rispetto dei propri fans. La motivazione principale risiede nella ferma presa di posizione del musicista britannico contro le distorsioni del mercato dei ticket e il caro-biglietti:

Contrasto alle commissioni vessatorie

Già nel 2023, Smith aveva apertamente criticato le politiche aziendali di alcune piattaforme legate allla vendita dei ticket. Alcune società applicavano sovrapprezzi talmente elevati da superare persino il valore nominale dei titoli d’accesso. Di conseguenza, grazie al suo intervento diretto, si è giunti all’annullamento di oltre 7.000 biglietti finiti sul mercato secondario del bagarinaggio online. Questo impegno costante ha permesso di ottenere rimborsi concreti per tutti gli acquirenti fortemente penalizzati da tariffe sproporzionate.

Allo stesso modo, il cantante si è espresso duramente contro il cosiddetto dynamic pricing, vale a dire quel sistema automatico che adegua i prezzi in tempo reale in base alla domanda del momento, definendolo una vera e propria pratica speculativa mossa solo dall’avidità. Per questo motivo, più di recente, la sua voce si è unita con forza alle battaglie della FanFair Alliance. L’artista ha sollecitato formalmente il governo del Regno Unito affinché vengano introdotte normative più rigide contro il bagarinaggio e sia fissato un tetto massimo sui prezzi di rivendita.

Il Riconoscimento a Jordan Rakei

Sul versante creativo, il polistrumentista e produttore neozelandese Jordan Rakei sarà insignito dell’Artists’ Voice Award. Il premio esalta il suo costante impegno nel far luce sulle reali difficoltà che incontrano gli esordienti nel costruire un percorso professionale duraturo. Rakei si è distinto per aver affrontato senza filtri questioni centrali quali, le dinamiche e i contratti con le major discografiche. Le pressioni economiche e la precarietà che minacciano la salute mentale e finanziaria dei creativi e il supporto attivo ai talenti emergenti, guidati attraverso condivisioni trasparenti sui social media e masterclass formative.

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