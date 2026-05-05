Economia

Giorgetti: “Pronti a difendere i redditi delle famiglie”

Il ministro striglia pure Bruxelles e promette: "Obiettivo mantenere avanzo primario"

di Giovanni Vasso - 5 Maggio 2026

Pronti a difendere i redditi delle famiglie: parola del ministro all’Economia Giancarlo Giorgetti. Che, questa mattina, è intervenuto in videoconferenza alla cerimonia di apertura del Salone del Risparmio di Milano. Il titolare del Mef ha fatto il punto della situazione su quanto sta avvenendo attorno a noi. In particolare sulla crisi energetica che rischia di azzannare al collo cittadini e imprese. Giorgetti, che ribadisce di non essere iscritto al partito della spesa pubblica improduttiva, sottolinea (proprio in virtù di questa posizione) la necessità di fare qualcosa di più per aiutare le famiglie a difendere la loro liquidità.

Giorgetti a difesa dei redditi delle famiglie

Le parole del ministro Giorgetti sono chiare: “Se le condizioni lo richiederanno siamo pronti a intervenire per proteggere i redditi delle famiglie e la liquidità delle imprese perché i danni conseguenti sarebbero ingiusti e inaccettabili”. Il convitato di pietra, il destinatario ideale di queste parole non era di certo a Milano ma a Bruxelles. L’Europa, anzi l’Ue, deve decidersi presto a fare qualcosa di più. Consentire solo gli aiuti di Stato a chi ha la possibilità di farlo può trasformarsi, oltre che in un boomerang per tutti, in una vera e propria penalizzazione per gli Stati membri, come l’Italia, che non hanno abbastanza spazio fiscale.

“Nessun ulteriore onere per gli italiani”

Giorgetti vuole difendere le famiglie e i loro redditi ma senza aggravare il bilancio. “Il mio obiettivo è tenere l’Italia in avanzo primario, non generare ulteriori oneri a carico degli italiani. È un impegno morale prima ancora che finanziario”. Insomma, nessuno immagini una nuova campagna di debito. “La qualità della finanza pubblica è una condizione essenziale per la tutela del risparmio – ha sottolineato – Essa influenza il corso del capitale, la fiducia degli investitori, la possibilità per famiglie e imprese di programmare le proprie scelte in un orizzonte stabile”.