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Giorgia Meloni da Fedez e Mr Marra: quando esce la puntata di Pulp Podcast

di Emily Gabrielli - 19 Marzo 2026

Meloni da Pulp Podcast: quando esce la puntata

La partecipazione di Giorgia Meloni al Pulp Podcast, condotto da Fedez e Mr Marra, è stata nei giorni scorsi confermata, dopo le prime voci di corridoio. La presidente del Consiglio ha scelto un canale comunicativo insolito per affrontare temi complessi come il referendum imminente, la crisi in Medio Oriente e i rapporti con gli Stati Uniti. Una decisione che ha attirato critiche ma anche grande curiosità.

Meloni a Pulp Podcast: quando esce la puntata, data e orario

L’episodio sarà disponibile da oggi, giovedì 19 marzo alle ore 13:00. Come di consueto, la puntata potrà essere seguita gratuitamente su YouTube e sulle principali piattaforme di streaming, raggiungendo così un pubblico molto ampio, soprattutto tra i più giovani.

L’anticipazione diffusa sui social ha già ottenuto grande visibilità. Nel breve estratto, Fedez appare pronto a porre domande dirette e incisive, mantenendo lo stile che contraddistingue il podcast. Si parlerà di intelligence, giustizia e politica internazionale, con un confronto che promette di essere serrato ma equilibrato.

La scelta di partecipare a un podcast, e in particolare a uno guidato da un personaggio spesso critico nei confronti del governo, rappresenta una mossa comunicativa rischiosa ma potenzialmente efficace. Da un lato, può essere vista come un tentativo di avvicinarsi a un pubblico diverso rispetto a quello tradizionale. Dall’altro, espone la premier a critiche e possibili fraintendimenti.

Le polemiche non sono mancate. Tuttavia, è stato chiarito che l’invito era stato rivolto anche ad altri esponenti politici, a dimostrazione della volontà di mantenere un certo equilibrio nel dibattito.

Secondo il responsabile della comunicazione digitale della premier, questa scelta riflette un’evoluzione nei linguaggi della politica, sempre più orientati verso strumenti diretti e accessibili. Il risultato sarà un confronto fuori dagli schemi tradizionali, capace di suscitare interesse e, probabilmente, ulteriori discussioni.