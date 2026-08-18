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Morte in ambulanza: giudizio immediato per Luca Spada

La decisione del gip di Forlì: davanti alla Corte d'Assise a ottobre per il caso Deanna Mambelli: "Processo ricostruisca la verità"

di Maria Graziosi - 18 Agosto 2026

Giudizio immediato per Luca Spada. La decisione, disposta dal giudice per le indagini preliminari di Forlì Ilaria Rosati, è arrivata questa mattina. L’uomo, già autista di ambulanza nonché ex operatore della Croce Rossa, è accusato di omicidio volontario aggravato. Già fissata la prima udienza che si terrà di fronte ai giudici della Corte d’Assise di Forlì il 15 ottobre prossimo. Spada è accusato di aver ucciso alcuni dei pazienti anziani che avrebbe dovuto invece soccorrere. Il giudizio è stato disposto sul caso relativo a Deanna Mambelli e al suo decesso.

Giudizio immediato per Luca Spada

Il giudizio immediato per Luca Spada riguarda, appunto, l’unico capo di imputazione che è stato oggetto di misure cautelare. Proprio per la morte dell’85enne Deanna Mambelli, Spada è stato oggetto di un provvedimento di custodia cautelare in carcere. In merito alle altre imputazioni sugli altri casi che vengono ricondotti all’ex autista delle ambulanze ci sono ancora indagini in corso. La vicenda, dunque, non finisce. Semmai inizia. E già a ottobre il 27enne affronterà il primo giudizio immediato.

“Processo restituisca la verità”

I legali che assistono gli eredi di Mambelli, Massimiliano Starni e Massimo Mambelli, chiedono che sia fatta giustizia e ricostruita la verità sui fatti che vedono Luca Spada imputato di omicidio volontario aggravato: “Il decreto di giudizio immediato apre finalmente il processo davanti alla Corte d’Assise, ed è quanto attendevamo”. Ma non è tutto. “Le persone offese si costituiranno parte civile e affronteranno il dibattimento senza esitazione alcuna: gli elementi raccolti dagli inquirenti sono di eccezionale consistenza e non temiamo in alcun modo il vaglio dell’aula”. L’auspicio è chiaro: “Confidiamo che il processo restituisca a Deanna Mambelli e ai suoi familiari la verità che meritano”.

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