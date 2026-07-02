Attualità

Gli “altri” Mondiali: Italbasket in campo

Tra stasera e domenica, un doppio "dentro o fuori" estivo

di Dave Hill Cirio - 2 Luglio 2026

Mentre il mondo guarda il calcio, l’Italbasket si gioca i futuri Mondiali nel freddo d’Islanda.

La corsa per i Mondiali 2027

Riflettori dei media e trend della Rete quasi interamente monopolizzati dai gol oltreoceano e dal calcio. Ma c’è un’altra Nazionale che, in queste ore, si prepara a giocare un pezzo di futuro cruciale.

A Reykjavik, sul parquet del Laugardalshöll, l’Italbasket maschile scende in campo contro l’Islanda in un match delicatissimo per le qualificazioni ai Mondiali Fiba 2027.

Una sfida che unisce il fascino delle “finestre” estive alla necessità di raddrizzare la classifica del girone.

Un “instant team” a caccia di riscatto

La spedizione azzurra in terra islandese ha il sapore delle imprese da compiere controcorrente. L’Italia deve infatti riscattare il passo falso dell’andata subito a Tortona (76-81) e lo fa con una squadra profondamente rinnovata e sperimentale. In campo un instant team. In panchina, a guidare il gruppo a causa dell’assenza per motivi familiari del ct Luca Banchi, Marco Ramondino.

Senza i big tradizionali e con molti giovani che guardano ai college americani, un’Italia affidata alla chimica istantanea mostrata nelle scorse amichevoli. A giugno ha espresso un basket rapido e divertente, culminato nella vittoria contro la Croazia per 103-91.

Oggi, fari puntati su un caldissimo Tommaso Baldasso, reduce da una prestazione da 29 punti dall’arco. Occhio anche al talento di Matteo Spagnolo. Nel pitturato, toccherà a Tex ed Emejuru contenere la fisicità del gigante islandese Hlinason.

La volata estiva verso Doha 2027

Quella di stasera, solo la prima tappa di un vero e proprio “dentro o fuori” estivo che non ammette distrazioni.

Subito dopo la sirena finale a Reykjavik, la Nazionale rientrerà immediatamente in Italia per preparare il secondo big match della settimana.

C’è la sfida di domenica 5 luglio a Bologna contro la Lituania. Due partite che definiranno la griglia di partenza per la strada che porta a Doha 2027. Da dimostrare che il basket azzurro sa lottare e appassionare. Anche quando i trend della Rete guardano temporaneamente altrove.