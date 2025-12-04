Attualità

Gli scioperi di dicembre: date e possibili disagi

I pendolari romani già tremano per il giorno 9

di Mauro Trieste - 4 Dicembre 2025

Il calendario degli scioperi è “ricco” anche questo mese. Il percorso di avvicinamento dei cittadini al Natale prevede non pochi disagi, tra cancellazioni, rallentamenti e sospensioni. La prima data da cerchiare in rosso è quella del 12 dicembre, per lo sciopero generale nazionale indetto dalla Cgil contro la legge di bilancio e il suo impatto su lavoro, salari e welfare. A incrociare le braccia saranno i lavoratori di tutti i settori, pubblici e privati, per l’intera giornata.

A ciascuno il suo sciopero

Per i vigili del fuoco lo sciopero è di 4 ore, dalle 9 alle 13, e sono esclusi i settori dell’igiene ambientale, il personale del ministero della Giustizia, il cui sciopero nazionale è fissato per domani, e il trasporto aereo. Il trasporto ferroviario si fermerà dalle prime ore della notte fino alle 21.

Il 17 dicembre riserverà non pochi problemi a chi viaggia in aereo. Lo sciopero interesserà le compagnie Vueling, Easyjet, Air France Klm e Ita i cui lavoratori si fermeranno dalle ore 13 alle 17. Una protesta a cui si aggiunge lo sciopero nazionale di Assohandlers, sempre dalle ore 13.00 alle ore 17.00; e quella del personale Enav di Roma e della Sicilia. Tra le due date, c’è anche lo sciopero Atac del 9 dicembre, dalle ore 8.30 alle ore 17.00 e dalle 20.00 a fine servizio, che rischia di paralizzare il sistema di trasporti romano.

Si fermeranno anche i lavoratori del settore igiene ambientale

Da segnare in agenda anche lo sciopero nazionale del 10 dicembre, per l’intera giornata, dei lavoratori delle aziende pubbliche e private di igiene ambientale indetto unitariamente dai sindacati Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Fiadel.