Attualità

Google rivoluziona Gmail

Tutte le novità della nuova G-mail. Una rivoluzione storica del servizio più iconico di Google.

di Gianluca Pascutti - 26 Dicembre 2025

La trasformazione di Gmail non è un semplice aggiornamento, è un cambio di paradigma. Google sta ridisegnando uno dei suoi servizi più iconici, introducendo funzioni che fino a ieri sembravano impossibili. E il risultato è un sistema più flessibile, più intelligente e molto più vicino alle esigenze reali degli utenti.

Un cambio di indirizzo Gmail senza perdere nulla

Per la prima volta da quando esiste Gmail, Google sta introducendo la possibilità di modificare il proprio indirizzo e-mail senza perdere dati, messaggi, contatti o servizi collegati. Una novità che ribalta un dogma ventennale, l’indirizzo Gmail non è più un’identità immutabile.

Secondo le informazioni emerse, il vecchio indirizzo continuerà a funzionare come alias, mentre quello nuovo diventerà l’indirizzo principale. La funzione sarà soggetta a limiti per evitare abusi, ma rappresenta comunque una libertà mai concessa prima.

Per gli utenti e per chi gestisce comunicazione, brand identity o semplicemente vuole un indirizzo più professionale è una rivoluzione interessantissima.

Gmail diventa più intelligente

La seconda grande novità riguarda l’arrivo di Gemini direttamente dentro Gmail. Non si tratta di un semplice assistente ma di un motore che trasforma la posta in un ambiente di lavoro predittivo e creativo.

Tra le funzioni in arrivo: risposte intelligenti più naturali e contestuali, generazione di immagini direttamente dall’e-mail, supporto migliorato per tablet e Notebook, strumenti avanzati per riassumere, riscrivere e organizzare le conversazioni.

Gmail non è più solo un client di posta, ora diventa un hub operativo.

Sicurezza, tracciamento e interfaccia

Google sta anche potenziando le regole di protezione dei dati, soprattutto per le aziende. Il tracciamento automatico della posta in espansione internazionale e un redesign più pulito e leggibile, pensato per ridurre il carico cognitivo. Questi sono interventi meno appariscenti, ma fondamentali per un servizio che gestisce miliardi di messaggi al giorno.

Una Gmail più libera, più potente, più umana

La possibilità di cambiare indirizzo, l’arrivo dell’IA generativa e il restyling dell’interfaccia segnano un nuovo capitolo. Gmail non è più un servizio statico ma un sistema in evoluzione continua.