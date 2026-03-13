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Gorizia diventa il nuovo polo dell’antincendio aereo, nasce il progetto Waterfall

Gorizia diventa polo per il nuovo idrovolante antincendio Waterfall, con investimento miliardario e 1.200 posti di lavoro.

di Gianluca Pascutti - 13 Marzo 2026

A Gorizia sta prendendo forma un progetto industriale che punta a rivoluzionare il settore, trasformando l’aeroporto Duca d’Aosta in un hub nazionale per la produzione di un nuovo velivolo anfibio. Il programma, guidato dalla società 19‑01 Holding, segna un cambio di passo per l’Italia e per il Friuli Venezia Giulia, con un investimento privato da un miliardo di euro e un impatto occupazionale stimato in 1.200 posti di lavoro.

Un nuovo protagonista del cielo antincendio

Il progetto ruota attorno al Wf‑X Waterfall, un idrovolante di nuova generazione pensato per affiancare e nel tempo, sostituire la flotta dei Canadair oggi in servizio. L’obiettivo è chiaro, offrire un mezzo più moderno, più efficiente e progettato interamente in Italia. La scelta di Gorizia non è casuale. L’aeroporto Duca d’Aosta offre spazi ampi, una posizione strategica e la vicinanza al mare, elemento essenziale per test e operazioni di carico d’acqua.

Il Waterfall nasce come risposta a un’esigenza concreta. I ritardi accumulati nel programma dei nuovi DHC‑515, attesi in Europa non prima del 2027, hanno aperto una finestra industriale che l’Italia ha deciso di cogliere. Il nuovo velivolo punta a inserirsi proprio in questo vuoto operativo, offrendo una soluzione nazionale in un settore dove la domanda è in costante crescita.

Un investimento che cambia il territorio

L’arrivo del progetto a Gorizia rappresenta una svolta economica per l’area. L’assemblaggio del velivolo, insieme alle attività di ingegneria, manutenzione e collaudo, porterà alla creazione di 1.200 posti di lavoro. L’indotto previsto coinvolgerà aziende locali e competenze tecniche specializzate, trasformando il sito in un polo aeronautico di riferimento.

Per il Friuli Venezia Giulia, una regione che negli ultimi anni ha affrontato incendi boschivi di grande intensità, la presenza di un centro dedicato alla produzione di mezzi antincendio assume anche un valore simbolico. Significa investire in prevenzione, innovazione e capacità operative.

Una nuova era per l’antincendio italiano

Con il nuovo Waterfall, l’Italia prova a scrivere un nuovo capitolo, puntando su un progetto industriale che unisce tecnologia, occupazione e visione strategica. Se le tempistiche verranno rispettate, Gorizia potrà diventare nei prossimi anni uno dei luoghi chiave per la sicurezza ambientale del Paese.

In un contesto in cui gli incendi boschivi sono sempre più frequenti e aggressivi, la nascita di un nuovo velivolo dedicato non è solo una notizia industriale, è un segnale di preparazione e responsabilità.