Incendio a Glasgow: chiusa la stazione

Il crollo di edifici storici, il blocco dei trasporti

di Giorgio Brescia - 9 Marzo 2026

Un incendio di vaste proporzioni scoppiato nel pomeriggio di domenica nel centro di Glasgow, in Scozia, causando gravi danni a edifici storici e portando alla chiusura della principale stazione ferroviaria della città, Glasgow Central Station.

Dove è iniziato e come si è sviluppato l’incendio

Secondo i rapporti delle autorità e delle testate internazionali, l’incendio sarebbe iniziato intorno alle 15:45 locali in un negozio di sigarette elettroniche su Union Street, una delle vie principali del centro. Le fiamme hanno preso rapidamente vigore, probabilmente a causa della presenza di batterie agli ioni di litio e materiali facilmente infiammabili, e si sono propagate all’interno di un edificio commerciale storico di quattro piani situato proprio davanti alla stazione.

Testimoni hanno raccontato di aver udito una forte esplosione prima che il fuoco si estendesse alle strutture superiori e di aver visto colonne di fumo nero elevare per decine di metri sopra gli edifici circostanti.

Crollo parziale e danni agli edifici

Il rogo ha provocato il crollo parziale di un edificio di valore storico, noto come Forsyth House, costruito nel 1851, con la sua cupola che è collassata tra le fiamme e le nuvole di fumo.

Le fiamme si sono propagate ad altre strutture adiacenti su Union Street e Gordon Street, comprese attività commerciali come bar e negozi, e hanno reso necessario evacuare le zone vicine per motivi di sicurezza.

I soccorsi

La Scottish Fire and Rescue Service ha prontamente inviato oltre 60 pompieri e numerosi mezzi speciali, inclusi veicoli ad alta portata per raggiungere i piani superiori degli edifici. Per contrastare le fiamme, i vigili hanno anche utilizzato l’acqua del fiume Clyde, che scorre nelle vicinanze, data l’intensità e la diffusione del rogo.

Nonostante gli sforzi, il fuoco ha continuato a bruciare per diverse ore, con gli equipaggi impegnati a circoscrivere l’incendio e limitare ulteriori danni alle strutture storiche e alla stazione ferroviaria.

L’impatto sui trasporti e la chiusura della stazione

L’incendio ha costretto Network Rail e ScotRail ad annunciare la chiusura “fino a nuovo avviso” di Glasgow Central Station, il più importante nodo ferroviario della Scozia. Tutti i servizi verso e da questa stazione sono stati cancellati o deviati, soprattutto su binari in elevato, mentre alcuni treni in transito sui livelli più bassi non effettuano alcuna fermata.

Le autorità ferroviarie hanno anche avvertito che lo stop dei collegamenti potrebbe proseguire per l’intera giornata di lunedì, con gravi ripercussioni sui viaggi di pendolari e turisti.

Evacuazioni e misure di sicurezza

Le forze dell’ordine e i vigili del fuoco hanno istituito cordoni di sicurezza attorno a Union Street, Gordon Street e St Vincent Street, invitando i residenti e i passanti a evitare l’area e mantenere chiuse le finestre a causa del fumo denso.

Alcuni hotel e attività commerciali nelle vicinanze, tra cui il prestigioso Grand Central Hotel, sono stati evacuati per motivi precauzionali mentre le squadre di emergenza lavoravano per domare le fiamme.