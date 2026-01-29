Eventi

CREMONINI LIVE26, la data zero che accende Gorizia

La data zero del CREMONINI LIVE26 il 31 maggio a Gorizia. Il Friuli Venezia Giulia si aggiudica un altro straordinario evento.

di Gianluca Pascutti - 29 Gennaio 2026

Il CREMONINI LIVE26 inizierà ufficialmente il suo viaggio musicale da Gorizia, e lo farà con una scelta che probabilmente segnerà un punto di svolta per l’intero Friuli-Venezia Giulia. CREMONINI LIVE26 diventa così il primo grande concerto ospitato all’Aeroporto Amedeo Duca d’Aosta, trasformato per l’occasione in una vera arena all’aperto. La data zero del 31 maggio rappresenta molto più di una prova generale, è un debutto simbolico che intreccia musica, territorio e una visione culturale in pieno sviluppo.

Un aeroporto che diventa palcoscenico

L’area dello scalo goriziano, recentemente riqualificata, viene utilizzata per la prima volta come spazio per un grande evento live. La scelta non nasce per caso, il sito è stato individuato come nuovo polo per ospitare concerti e manifestazioni di grande richiamo, con l’obiettivo di creare un punto di riferimento stabile per il Nordest. La data zero di Cesare Cremonini diventa quindi il primo test di un progetto più ampio, pensato per dare nuova vita a un luogo strategico e facilmente raggiungibile.

Un’anteprima che anticipa un tour monumentale

Il concerto del 31 maggio anticipa il tour estivo che porterà l’artista in alcune delle location più iconiche del Paese. Dal Circo Massimo di Roma a Milano, da Imola a Firenze. La data zero permetterà di portare in scena l’intero impianto dello spettacolo, con scenografie, luci e produzione completa. Un’occasione preziosa per i fan, che potranno assistere alla prima accensione di un progetto live costruito per sorprendere.

Biglietti, orari e organizzazione

I biglietti sono disponibili sulle principali piattaforme autorizzate, con apertura vendite fissata alle 10:00 del 30 gennaio. L’orario d’inizio del concerto è previsto per le 21:00, con un afflusso regolato da un piano di mobilità dedicato. L’organizzazione punta a garantire un accesso fluido e un’esperienza sicura, elemento centrale per un evento che inaugura una nuova arena.

Un tassello della Capitale Europea della Cultura

La data zero si inserisce nel percorso che accompagna Nova Gorica–Gorizia 2025, Capitale Europea della Cultura, e dialoga con la rete di iniziative che coinvolgono anche Pordenone, candidata e poi designata Capitale Italiana della Cultura 2027. L’arrivo di un artista come Cremonini contribuisce a rafforzare il posizionamento culturale dell’area, confermando la volontà di costruire un calendario di eventi di respiro nazionale.