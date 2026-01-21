Cronaca

Gorizia, gesto provocatorio davanti al Municipio

Gorizia affronta un gesto provocatorio: sterco davanti al Municipio prima della parata X Mas, indagini della Digos in corso.

di Marzio Amoroso - 21 Gennaio 2026

Gorizia torna al centro dell’attenzione pubblica per un episodio che ha scosso la routine cittadina e acceso un dibattito immediato. Nelle prime ore del mattino, qualcuno ha sparso sterco davanti all’ingresso del Municipio, proprio sul selciato che conduce alla porta principale. Un gesto che ha richiesto un intervento urgente degli operatori comunali e che ha spinto la Digos ad avviare accertamenti per individuare i responsabili. L’episodio è avvenuto a ridosso del passaggio dell’Associazione X Mas, evento che ogni anno divide l’opinione pubblica.

Un atto dimostrativo

La presenza di sterco davanti al Municipio di Gorizia ha creato un forte impatto visivo e simbolico. Il luogo scelto non lascia spazio a interpretazioni neutre, colpire l’ingresso dell’edificio istituzionale significa lanciare un messaggio diretto, anche se ancora impossibile da decifrare. Nessuno ha rivendicato l’azione e gli investigatori stanno valutando diverse ipotesi, dal gesto dimostrativo alla provocazione politica, fino al semplice vandalismo.

Il Comune ha ordinato una pulizia immediata per ripristinare il decoro urbano, soprattutto perché la parata dell’Associazione X Mas era prevista poche ore dopo. L’intervento è stato rapido, ma alcune testimonianze riferiscono che l’odore sarebbe rimasto percepibile anche dopo la rimozione del materiale.

La città tra indignazione e interrogativi

La reazione dei cittadini non si è fatta attendere. Molti hanno espresso indignazione per un gesto considerato irrispettoso verso la comunità, mentre altri hanno sottolineato la necessità di comprendere il contesto prima di trarre conclusioni. In ogni caso, l’episodio ha riportato Gorizia al centro di una discussione più ampia sul clima sociale e sulle tensioni che emergono in occasione di eventi pubblici controversi.

Le indagini

La Digos sta raccogliendo immagini, testimonianze e possibili indizi utili a ricostruire la dinamica. Gli investigatori vogliono capire se l’azione sia stata pianificata o improvvisata e se esista come sembra un collegamento diretto con la parata.