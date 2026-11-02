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Groenlandia, il nuovo aeroporto di Ilulissat apre le porte dell’Artico al mondo

La nuova pista da 2.200 metri accoglierà la rotta tra Copenaghen e Ilulissat operata da Jettime con un Boeing 737-800

di Gianluca Pascutti - 2 Novembre 2026

La Groenlandia scrive una nuova pagina della sua storia infrastrutturale. A Ilulissat è entrato in funzione il nuovo aeroporto internazionale, un’opera destinata a trasformare i collegamenti del nord dell’isola e a rendere più accessibile una delle aree più spettacolari dell’Artico. L’apertura dello scalo rappresenta un passaggio fondamentale per una regione che per decenni ha dovuto fare i conti con distanze enormi e collegamenti limitati. Il progetto punta a migliorare la mobilità dei residenti e ad aumentare l’attrattività turistica di un territorio unico al mondo.

Un’infrastruttura che segna una svolta

La principale novità è la nuova pista da 2.200 metri, che sostituisce quella precedente lunga 845 metri. Questo cambiamento consente l’utilizzo di velivoli più grandi e l’attivazione di collegamenti che in passato risultavano difficili o impossibili. La struttura è stata progettata per gestire un traffico maggiore e per rispondere alle esigenze di una Groenlandiache guarda sempre più ai mercati internazionali. Per gli abitanti della regione si traduce in viaggi più semplici e tempi ridotti. Per i visitatori significa poter raggiungere l’Artico con maggiore facilità.

Ilulissat, la capitale degli iceberg

Ilulissat è una delle destinazioni più famose della Groenlandia. La città si affaccia sulla Baia di Disko ed è conosciuta per il suo straordinario fiordo ghiacciato, meta ogni anno di migliaia di visitatori. L’area è celebre per la presenza di enormi iceberg, per i paesaggi artici e per una natura che continua ad attirare viaggiatori da ogni parte del mondo. La località rappresenta inoltre uno dei principali punti di accesso alla Groenlandia settentrionale. La crescita dei collegamenti potrebbe favorire un ulteriore sviluppo del comparto turistico, già considerato uno dei settori più promettenti dell’economia locale.

Più vicina l’Europa

Uno degli effetti più importanti del nuovo aeroporto riguarda la possibilità di rafforzare i collegamenti con l’Europa attraverso voli diretti e operazioni effettuate con aeromobili di capacità superiore. Il nuovo scalo riduce la dipendenza da tratte interne e rende il viaggio verso Ilulissat più rapido e meno complesso. Una novità che potrebbe aumentare ulteriormente il numero di visitatori interessati a scoprire i paesaggi estremi della Groenlandia.

Una nuova era per il nord della Groenlandia

L’inaugurazione del nuovo aeroporto non è soltanto un miglioramento logistico. È un investimento che punta a rafforzare il ruolo della Groenlandia nel turismo artico e nei collegamenti internazionali. Per Ilulissat si apre una fase nuova. I ghiacci millenari, gli iceberg e i panorami che hanno reso famosa questa parte del mondo sono ora più vicini. In un territorio dove le distanze hanno sempre rappresentato una sfida, il nuovo aeroporto segna l’inizio di una trasformazione destinata a lasciare il segno negli anni a venire.

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