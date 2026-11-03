Attualità

Meloni, la scuola e la sfida del futuro (e del merito)

Il messaggio a Orientatalenti: "Costruire una scuola che sappia premiare il merito"

di Pietro Pertosa - 3 Novembre 2026

Giorgia Meloni ritiene che sia arrivato il momento di “costruire una scuola che sappia premiare il merito”. La premier ha inviato un messaggio alla seconda edizione di OrientaTalenti. In cui ha ribadito le linee guida, la bussola del governo, sul tema fondamentale della scuola e della pubblica istruzione. “Costruire una scuola che sappia premiare il merito, valorizzare l’impegno e insegnare il valore della responsabilità e del rispetto”, ha affermato Meloni che ha aggiunto. “Una scuola che non si rassegni al livellamento verso il basso, ma che sappia riconoscere i risultati, sostenere chi è in difficoltà e offrire a ciascuno gli strumenti per realizzare le proprie ambizioni”.

Le linee guida di Meloni sulla scuola

“Questa è l’idea che guida anche l’azione del governo”, ha rivendicato Meloni che, sulla scuola ha le idee molto chiare. “Investire sui giovani – rimarca la premier – significa investire sul futuro dell’Italia. E’ una responsabilità condivisa che chiama in causa le Istituzioni, la scuola, le università, le imprese e il mondo della ricerca”. Il discorso, dunque, non si può mica ridurre solo ed esclusivamente al pur immenso argomento relativo alla scuola, agli edifici, alle lezioni. Ma è una vera e propria sfida per il futuro, fuor di retorica.

La sfida del futuro

“Ed è una sfida – ha concluso Meloni nel suo messaggio per la scuola – che vogliamo continuare ad affrontare insieme e con determinazione, perché nessun ragazzo debba sentirsi costretto a lasciare la propria terra per vedere riconosciuto il proprio valore. Vogliamo un’Italia nella quale restare, tornare e costruire il proprio futuro sia una scelta di libertà”.