Attualità

“E’ vivo!”: la falsa morte di Lenny Kravitz

Da domenica una vaga voce trasformata in una certezza virale da oltre tre milioni di views

di Elizabeth Costello - 3 Novembre 2026

Ore di puro terrore tra i fan del rock: un drammatico incidente aereo in Florida, un post social equivoco e il nome del cantante Lenny Kravitz finito sul web tra i messaggi di cordoglio. Ma il divo di Fly Away è vivo e vegeto.

La “bufala”

Un incubo per i fan. Domenica pomeriggio le agenzie americane hanno battuto la notizia del tragico schianto di un Learjet 60 nella contea di Palm Beach, in Florida. Un impatto devastante che non ha lasciato scampo ai nove occupanti. E subito il mondo del web ha trattenuto il respiro per la sorte di una delle icone rock più amate del pianeta, Lenny Kravitz.

Per quasi ventiquattr’ore, piattaforme come X e TikTok sono state inondate di post strappalacrime ed emoticon a forma di cuore spezzato. Il motivo? Una micidiale combinazione di coincidenze e leggerezza social.

Tutto è iniziato con il ripescaggio di uno screenshot attribuito ad Emily Shelton, avvenente e giovanissima pilota già star del web per un atterraggio da brivido la scorsa estate.

“Domani piloterò l’unico e solo Lenny Kravitz da Austin alle Bahamas. In cabina suonerà ‘It Ain’t Over ‘Til It’s Over'”, recitava il messaggio.

Il jet precipitato in Florida viaggiava proprio sulla rotta Texas-Bahamas, dove il cantante vanta una da casa sogno e rifugio del cuore. Tra le vittime figurava proprio una giovane copilota. Il popolo del web ha fatto due più due, trasformando una vaga voce in una certezza virale da oltre tre milioni di views.

Sui social montava il panico e si scatenava il toto-nomi sui passeggeri dell’aereo. La macchina dell’ufficio stampa di Kravitz lavorava dietro le quinte per domare il caos.

La smentita

La portavoce Carleen Donovan è dovuta intervenire d’urgenza con una nota secca e perentoria per spegnere l’incendiario caos- “Le notizie circolate sono del tutto false e errate”, il testo.

Pochi minuti dopo, la stessa pilota Shelton ha affidato a TikTok un accorato appello. “Non ero io alla guida di quel tragico volo- ha scritto-, smettetela di diffondere disinformazione e rispettate il dolore dei familiari delle vere vittime”.

Nessun tragico destino, dunque, per il sessantenne re del rock, che si conferma felicemente incolume lontano dalla Florida.

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