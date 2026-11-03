“Premier in Israele”: l’ottimismo di Trump che sconcerta Gerusalemme
Nel giorno delle Midterm o smarrimento della diplomazia israeliana di fronte alla proposta di interrompere dal 2027 la quota annuale di 4 miliardi di dollari in aiuti militari
Nel giorno delle Midterm, mentre gli ultimi sondaggi prospettano uno scenario complesso per i repubblicani, alla Casa Bianca si respira un’atmosfera di “cauto ottimismo”. Secondo quanto riferito da fonti interne alla Cnn, Donald Trump affronta le ore dello spoglio con il piglio dell’«eterno ottimista» ed è stato visto dai suoi consiglieri di ottimo umore.
Trump ottimista
Intanto, il messaggio ufficiale che giunge dalla presidenza per mobilitare gli elettori è essenziale e lapidario, sintetizzato dal vice capo dello staff Stephen Miller in un post di una sola parola: “Votare”.
Dietro il clima da campagna elettorale, tuttavia, il tycoon torna a far discutere con le sue provocazioni scenografiche.
Commenta il proprio futuro politico e cita un presunto tasso di gradimento stellare nello Stato ebraico, da lui stimato attorno al 99%. Poi fa trapelare una battuta destinata a fare il giro delle agenzie. «Se la gente negli Stati Uniti si stancasse di me, mi trasferirò in Israele e diventerò Primo Ministro».
E in Israele?
Il paradosso si consuma però proprio lungo l’asse Washington-Tel Aviv. L’ex presidente scherza sulla possibilità di prendere le redini del governo israeliano. Negli ambienti dell’esecutivo a Gerusalemme crescono sconcerto e sorpresa per le sue ultime decisioni.
Lì, lo smarrimento della diplomazia israeliana di fronte agli imprevedibili annunci di Trump. Tra questi, la proposta di interrompere dal 2027 la quota annuale di 4 miliardi di dollari in aiuti militari per sostituirla con accordi commerciali di vendita.
Un singolare contrasto. Da un lato l’ironico entusiasmo di Trump che si prefigura Premier nello Stato ebraico. Dall’altro la fredda doccia scozzese inflitta alle istituzioni di Gerusalemme da una leadership americana imprevedibile.
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