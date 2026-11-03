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Midterm, in Carolina l’elicottero dello sceriffo per velocizzare lo spoglio

Il caso sull'isola di Daufuskie, nello Stato della Carolina del Sud. La scelta del funzionario per evitare ritardi dovuti a cattivi collegamenti

di Martino Tursi - 3 Novembre 2026

Per accelerare lo spoglio delle schede per le elezioni di MidTerm, in Carolina del Sud scende in campo – anzi si alza in volo – l’elicottero dello sceriffo. È una notizia che restituisce anche un altro lato degli Stati Uniti e della contesa elettorale. Lontano, lontanissimo dagli sbrilluccicchii dei flash e della caterva di denaro che, mai come quest’anno, ha caratterizzato la campagna elettorale. C’è un seggio, sull’isola di Daufuskie, che è mal servito dai collegamenti e non ha ponti che la colleghino alla terraferma. Lo spoglio, però, non può aspettare. Ci ha pensato lo sceriffo.

L’elicottero dello sceriffo per velocizzare lo spoglio

Gli elettori registrati sono 525. Non tantissimi. Anzi, davvero pochi. Tuttavia, questa premura restituisce, insieme al rigoroso rispetto delle regole e dei diritti elettorali, pure l’altissima tensione che caratterizzerà lo spoglio alle elezioni di quest’anno. Per evitare ai funzionari un vero e proprio viaggio della speranza, tra traghetti che non passano e collegamenti non proprio puntualissimi, per velocizzare lo spoglio Midterm, lo sceriffo ha deciso di mettere a disposizione della commissione elettorale addirittura il suo elicottero.

I precedenti Lo sceriffo ricordava benissimo cosa era già successo alle elezioni che hanno preceduto queste Midterm, perciò ha deciso di mettere in moto il suo elicottero. Durante le elezioni presidenziali del 2024, i residenti dell’isola avevano espresso 392 voti. L’Associated press racconta, però, che i delegati del seggio elettorale dell’Isola hanno dovuto aspettare fino alle prime ore del mattino. E questo perché chi doveva consegnare e riportare le schede sulla terraferma s’era fermato a pescare.

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