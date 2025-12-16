Attualità

Hangzhou apre alle imprese italiane

La città ospita le Zone di Cooperazione Speciale Italia–Cina, la Global Digital Trade Expo 2026 e la nascita della Smart Civil Protection Alliance

di Angelo Vitale - 16 Dicembre 2025

Hangzhou, uno dei principali hub digitali della Cina e sede di Alibaba, diventa il nuovo snodo strategico della cooperazione economica tra Italia e Cina, un’opportunità per le imprese italiane. La città ospita le Zone di Cooperazione Speciale Italia–Cina, la Global Digital Trade Expo 2026 e la nascita della Smart Civil Protection Alliance. Un progetto internazionale dedicato alla prevenzione dei disastri naturali e alla resilienza urbana.

A coordinare la presenza italiana è la Italy-China Link Association (ICLA), da oltre dieci anni interlocutore del governo cinese per la cooperazione bilaterale. Hangzhou è ufficialmente inserita tra le nuove zone pilota della Belt and Road Local Cooperation (BRLC), piattaforma internazionale per lo sviluppo di partnership tra governi locali, università e imprese.

Maria Moreni, presidente di ICLA e co-presidente BRLC, sottolinea: “Stiamo costruendo un ecosistema condiviso di innovazione, sicurezza e crescita sostenibile. La Via Digitale della Seta è in espansione globale e il plauso di esperti internazionali conferma la strategia vincente”.

Hangzhou, città pilota per consumi internazionali

Hangzhou è tra le 15 città selezionate dal governo cinese per lo sviluppo di ambienti di consumo internazionalizzati. La città riceverà finanziamenti pubblici dedicati per potenziare quartieri commerciali, servizi di fascia alta e esperienze rivolte ai visitatori stranieri. E crea nuove opportunità per brand e imprese internazionali.

Roadshow italiano: Milano, Brescia, Roncade e Venezia

Tra il 10 e l’11 dicembre si è svolto un roadshow istituzionale a Milano, Brescia, Roncade e Venezia. L’iniziativa ha coinvolto oltre 150 rappresentanti del mondo imprenditoriale, accademico e istituzionale, promuovendo opportunità di cooperazione e scambio culturale.

Durante il tour, il Comitato Unico di Garanzia del Mimit ha annunciato il sostegno alla partecipazione di imprese italiane femminili e giovani alla Global Digital Trade Expo 2026, in programma a Hangzhou dal 23 al 27 settembre 2026.

Focus su imprese femminili e giovani innovatori

L’edizione 2026 della Global Digital Trade Expo punterà su economia femminile, imprenditoria giovanile e progetti scientifico-tecnologici, ambiti in cui l’Italia vanta eccellenze riconosciute.

Graziella Rivitti, vicepresidente del Comitato Unico di Garanzia, ha dichiarato: “Supporteremo forum internazionali sull’empowerment femminile e la partecipazione di imprese guidate da donne e giovani, garantendo visibilità e rilievo nell’Expo cinese”.

Smart Civil Protection Alliance: la cooperazione internazionale

Altro annuncio centrale riguarda la nascita della Smart Civil Protection Alliance, promossa da EticMedia e dalla rete MbcRETICA di Brescia. L’iniziativa mira a creare un cluster internazionale per prevenzione dei disastri naturali, resilienza urbana e tutela dei beni culturali, con sede operativa a Hangzhou e promozione tramite la piattaforma BRLC.

Il professor Giovanni Di Cola, ex dirigente di agenzie ONU, commenta: “L’Alleanza rappresenta un modello replicabile di cooperazione internazionale, unendo eccellenza tecnologica, sicurezza dei cittadini e tutela del patrimonio”.

I risultati concreti del roadshow

Il tour ha prodotto adesioni e accordi significativi. LABA Brescia avvia programmi educativi con istituzioni artistiche di Hangzhou, H-FARM apre opportunità per startup e giovani talenti, e a Venezia è stato firmato un accordo per portare nel 2026 una ricostruzione storica del Carnevale, sotto la direzione artistica del Principe Maurizio Agosti Montenaro Durazzo.

Sono stati pure consegnati i Premi Internazionali BRLC 2025 a quanti hanno contribuito allo sviluppo della cooperazione culturale, tecnologica e sociale tra Italia e Cina. Riconosciuto così il valore strategico di iniziative legate a innovazione, cultura e sostenibilità.

ICLA: ponte strategico tra Italia e Cina

Fondata nel 2014, la Italy-China Link Association promuove la cooperazione tra governi locali, università e imprese. Presieduta da Maria Moreni, ICLA sviluppa progetti nei settori dell’economia digitale, cultura, formazione e innovazione. E coordina attività con la Belt and Road Local Cooperation e il Joint Center for City Civilization.

Leggi anche La moglie del padrone di Alibaba….