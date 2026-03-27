Attualità

HR Tech, un mercato da 1,2 miliardi: l’Ai al centro della gestione delle risorse umane

L'Ai generativa vero motore del cambiamento nella gestione delle risorse umane. Le novità dell'innovation Training Summit

di Angelo Vitale - 27 Marzo 2026

In Italia, per il mercato HR Tech sempre più una funzione concreta di acceleratore della trasformazione digitale, passando dalla fase di “automazione dei conti” a quella di “gestione strategica del talento”. HR Tech, una sigla per identificare l’ecosistema di strumenti digitali, software e piattaforme tecnologiche progettati per automatizzare e ottimizzare la gestione delle risorse umane in azienda.

Il comparto HR Tech

Nel corso degli ultimi anni, il comparto ha cessato di essere una semplice nicchia di mercato per trasformarsi in un pilastro strategico dell’economia digitale nazionale. Secondo l’ultimo Italian Tech Landscape Report, il settore sta vivendo una fase di accelerazione senza precedenti, spinto dall’urgenza di gestire modelli di lavoro ibridi e dall’integrazione pervasiva dell’intelligenza artificiale.

I numeri

Il mercato del lavoro digitale in Italia vale oggi 1,2 miliardi di euro, segnando una crescita del +18% su base annua. Questo fermento non attira solo l’attenzione degli investitori — con oltre 150 milioni di euro raccolti dalle startup del settore — ma sta cambiando radicalmente il volto delle imprese.

Cresce l’adozione nelle pmi. Il 65% delle piccole e medie imprese ha già abbracciato l’HR Tech e implementato soluzioni di payroll cloud o gestione presenze digitale.

L’impatto occupazionale, sempre più ampio. Il settore rappresenta ormai il 5,9% dell’occupazione totale in ambito tecnologico.

L’intelligenza artificiale: il recruiting e la talent retention

L’AI generativa è il vero motore del cambiamento. Le aziende che adottano strumenti di screening dei curriculum e il matching predittivo (circa il 42%) segnalano una riduzione dei tempi di selezione del 30%. Una tecnologia che non serve solo a “trovare” talenti ma pure a trattenerli.

Leggi anche L’Italia a scuola di Ai

La formazione

L’introduzione di piattaforme di adaptive learning ha visto un incremento del 40%, permettendo di personalizzare i percorsi formativi e raggiungendo tassi di completamento del 75%. Inoltre, l’utilizzo dei people analytics si sta dimostrando fondamentale per contrastare il turnover. Le imprese che monitorano il benessere dei dipendenti tramite dati registrano una riduzione delle dimissioni del 15%.

Lo Startup Showcase 2026: i Protagonisti dell’iInnovazione

Il futuro del settore è stato delineato durante lo Startup Showcase dell’Innovation Training Summit. L’evento ha premiato le realtà più promettenti capaci di coniugare scalabilità e impatto sociale. Finanz e Joule i vincitori assoluti per i loro progetti innovativi e scalabili.

Menzioni speciali a eWorking, Bonoos e Handy Signs, individuate per l’eccellenza tecnologica e l’attenzione ai temi dell’inclusione e del welfare aziendale.

In un mercato ove l’80% dei piani di welfare viene ormai erogato tramite piattaforme digitali con un forte focus su supporto psicologico e flessibilità, la tecnologia come possibile e significativo alleato per costruire un ambiente di lavoro moderno e resiliente.