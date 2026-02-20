Italpress Notizie Motori

Hyundai Ioniq 9, manifesto di comfort e innovazione

di Italpress - 20 Febbraio 2026

MILANO (ITALPRESS) – Vertice della gamma elettrica IONIQ, IONIQ 9 interpreta al massimo livello la visione “human-centric” di Hyundai, coniugando design distintivo, tecnologia avanzata e attenzione concreta al benessere delle persone. Il grande SUV si fa notare per le forme monolitiche ed eleganti e per un’aerodinamica particolarmente curata, con un coefficiente di resistenza di 0,259, valore che contribuisce a migliorare efficienza e silenziosità.

L’abitacolo, configurabile fino a sette posti, è stato progettato per offrire spazio e versatilità ai massimi livelli. Il pavimento completamente piatto amplifica la sensazione di ariosità e facilita l’accesso a tutte le file, mentre la qualità dei materiali e la cura dell’ergonomia trasformano ogni viaggio in un’esperienza rilassante. Sospensioni, parametri di guida e insonorizzazione sono stati messi a punto per garantire comfort non solo in marcia, ma anche nelle soste.

Elemento chiave è l’Active Road Noise Control (ANC-R), sistema che riduce attivamente i rumori provenienti dall’esterno. Microfoni dedicati rilevano fruscii aerodinamici e rumore di rotolamento degli pneumatici; il sistema elabora quindi onde sonore opposte diffuse attraverso l’impianto audio, annullando le frequenze indesiderate e mantenendo l’ambiente interno silenzioso anche alle alte velocità. In abbinamento all’impianto premium Bose Corporation a 14 diffusori con supporto surround 5.1, l’esperienza d’ascolto diventa immersiva e cristallina.

Il benessere è ulteriormente valorizzato dai Relaxation Seats, disponibili per la prima fila e, nella versione a sei posti, anche per la seconda: con un semplice comando regolano seduta, schienale e supporto gambe per distribuire al meglio la pressione corporea.

Completano il quadro l’Hyundai AI Assistant, i servizi Features on Demand e Bluelink Connected Car Services, oltre al doppio display panoramico curvo da 12,3″, pensato per offrire un’interazione intuitiva e integrata. Con IONIQ 9, Hyundai ridefinisce il concetto di mobilità premium elettrica, ponendo comfort, tecnologia e qualità della vita al centro di ogni spostamento.

foto: ufficio stamoa Hyundai Italia

