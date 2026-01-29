Italpress Notizie Motori

Hyundai IONIQ 9 ottiene i massimi riconoscimenti di sicurezza globali

di Italpress - 29 Gennaio 2026

MILANO (ITALPRESS) – Hyundai IONIQ 9, il SUV elettrico di grandi dimensioni del marchio coreano, ottiene importanti riconoscimenti internazionali confermando la leadership Hyundai nella mobilità elettrica sicura e affidabile. Negli Stati Uniti l’Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) ha assegnato al modello 2026 il prestigioso premio Top Safety Pick+, grazie a eccellenti prestazioni in tutte le categorie di resistenza e prevenzione degli urti, protezione avanzata dei passeggeri, rilevamento pedoni e sistemi di illuminazione all’avanguardia.

In Europa, l’Euro NCAP ha attribuito al veicolo la valutazione massima a cinque stelle, evidenziando la protezione completa di adulti e bambini, le funzionalità avanzate di assistenza alla guida e la solidità strutturale.

La IONIQ 9, disponibile a sei o sette posti, offre sistemi di sicurezza attiva e passiva di ultima generazione, inclusa la frenata automatica di emergenza e il monitoraggio dei pedoni e ciclisti, proteggendo efficacemente tutti gli occupanti in ogni condizione di guida. Con queste certificazioni, Hyundai consolida il suo approccio rigoroso alla sicurezza, alla qualità e all’affidabilità nella mobilità elettrica, combinando tecnologia avanzata, comfort e prestazioni per un SUV elettrico pensato per l’uso quotidiano e per viaggi di lunga distanza.

foto: ufficio stampa Hyundai Italia

