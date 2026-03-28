Attualità

I corpi di una donna e di un bambino in un laghetto

Indagini alle prime battute nel Rodigino, un passeggino lasciato sul posto

di Dave Hill Cirio - 28 Marzo 2026

Tragedia nel Rodigino: i corpi di una donna e di un bambino in un laghetto

Una donna e un bambino di circa un anno sono stati trovati morti in un laghetto artificiale a Castelguglielmo, in provincia di Rovigo, nel primo pomeriggio di oggi.

Il ritrovamento dei corpi

Secondo le prime informazioni, i corpi sono stati rinvenuti all’interno di uno specchio d’acqua artificiale. Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco. È stato attivato anche un elicottero con sommozzatori per ulteriori verifiche nell’area.

Questa circostanza, ad indicare che nelle fasi iniziali dell’intervento non si escludeva la presenza di altre tracce o elementi nel laghetto.

Chi sono le vittime

Al momento, si apprende solo che si tratta di una donna adulta – di 35-40 anni l’età apparente – e di un bambino molto piccolo, di circa 1 anno.

Non risultano ancora diffuse le loro identità precise e nemmeno un legame familiare confermato tra loro, anche se è fortemente ipotizzato che siano madre e figlio.

Le indagini in corso: cosa si sa davvero

Le autorità stanno lavorando su più fronti, ma le indagini sono alle prime battute. Non è stata comunicata alcuna causa ufficiale della morte. Non è chiaro se si tratti di incidente, di un gesto volontario o di un evento di natura criminale.

In questi casi, la prassi prevede l’isolamento dell’area, l’approfondimento dei rilievi tecnici, il trasferimento delle salme per la prossima autopsia.

L’unica traccia

L’unica traccia finora sul posto, un passeggino rinvenuto nei pressi. Abbandonato dalla donna prima di un gesto estremo trascinando nelle acque il bambino? O lasciato nella zona da chi si è disfatto di loro?



(in aggiornamento)