Attualità

I film più visti: Cime tempestose vola, Muccino tiene botta

Un mercato selettivo, ma reattivo. La domanda esiste, ma sceglie con attenzione

di Dave Hill Cirio - 20 Febbraio 2026

Botteghino Italia di ieri fotografa un mercato selettivo ma reattivo. i film più visti Cime tempestose ma pure l’ultimo di Muccino. Il pubblico premia i titoli forti, mentre le nuove uscite cercano spazio. I dati Cinetel confermano una vetta netta, ma la corsa dietro resta serrata. E la top ten mescola generi e target.

Cime Tempestose domina la classifica

Al primo posto si conferma Cime tempestose (Wuthering Heights), nuova trasposizione del classico di Emily Brontë. Il film incassa 411.866 euro con 51.959 spettatori. La media per sala resta alta. Il titolo, con Margot Robbie e Jacob Elordi, guida il box office italiano con margine ampio. La distribuzione capillare sostiene la performance.

La sfida per il secondo posto

Dietro la vetta la distanza si accorcia. Hamnet – Nel nome del figlio raccoglie 53.524 euro e 7.616 spettatori. Subito dopo Rental Family – Nelle vite degli altri incassa 52.750 euro, con quasi ottomila presenze. Il pubblico mostra interesse per storie intime e drammatiche. La tenuta nei feriali sarà decisiva.

Il cinema italiano resiste

Tra i titoli nazionali spicca Le cose non dette di Gabriele Muccino, che totalizza 39.885 euro e oltre 5.400 spettatori. Non compete con il leader, ma mantiene una base solida. Agata Christie – Delitto sulle nevi incassa 35.830 euro. Missione Shelter segue con 35.567 euro. Produzioni diverse, pubblico frammentato.

Le altre presenze in top ten

Completano la classifica Whistle – Il richiamo della morte, Goat – Sogna in grande, Il mago del Cremlino – Le origini di Putin e Domani interrogo. Quest’ultimo, uscito proprio il 19 febbraio, entra subito tra i primi dieci con 15.391 euro. Un debutto contenuto ma significativo.

Il segnale del mercato

Il box office italiano conferma una polarizzazione netta. Un titolo traina e gli altri inseguono su numeri ridotti. La domanda esiste, ma sceglie con attenzione. E le prossime uscite diranno se la vetta resterà stabile o se arriverà un nuovo sorpasso.