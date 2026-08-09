Politica

I lavori parlamentari fermi per la pausa estiva, la politica invece non va in vacanza

di Giuseppe Ariola - 9 Agosto 2026

La pausa estiva dei lavori parlamentari è ufficialmente iniziata. Camera e Senato chiudono i battenti per qualche settimana, ma la politica italiana difficilmente andrà davvero in vacanza. Se da un lato l’attività legislativa si fermerà, dall’altro il confronto politico continuerà a svilupparsi. Su quei dossier destinati a segnare la ripresa di settembre e, più in generale, sui temi che restano caldi. La pausa, però, servirà anche ai gruppi parlamentari per fare il punto sulle rispettive strategie e preparare l’autunno. Periodo reso tradizionalmente cruciale dalla sessione di bilancio. Ci sono però questioni che non conoscono ferie. Tra questi spicca inevitabilmente la riforma della legge elettorale, destinata a rimanere al centro del dibattito politico anche nelle prossime settimane. Il nodo più delicato resta quello delle preferenze.

la legge elettorale

Tema che ha evidenziato sensibilità differenti all’interno della stessa maggioranza. Un’intesa sembra essere stata nuovamente trovata, dopo che i franchi tiratori hanno fatto saltare l’accordo inizialmente raggiunto. Ma adesso si dovrà capire se riuscirà effettivamente a tradursi in una sintesi in grado di evitare nuovi incidenti. Settembre sarà dunque il mese della verifica politica. Il centrodestra dovrà decidere se accelerare definitivamente sull’iter della riforma oppure se procedere con maggiore prudenza, anche alla luce delle valutazioni che inevitabilmente accompagneranno il confronto con le opposizioni. Sullo sfondo resta anche il fattore tempo. Per utilizzare il nuovo sistema già alle prossime elezioni politiche, bisogna sbrigarsi. Anche perché se davvero si introducessero le preferenze nel corso dell’esame al Senato, la riforma dovrebbe tornare alla Camera per il via libero definitivo.

Il tema della sicurezza

Ma la legge elettorale non sarà l’unico tema destinato ad accompagnare l’estate politica. Sul tavolo resta infatti il dossier sicurezza. Tema tornato prepotentemente al centro del confronto pubblico anche dopo gli episodi di violenza registrati nelle ultime settimane e le polemiche seguite agli scontri avvenuti durante la manifestazione di Bologna indetta dal sindaco Lepore. Sulla questione è intervenuto anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della tradizionale Cerimonia del Ventaglio al Quirinale. Il Capo dello Stato ha richiamato tutte le istituzioni alla responsabilità, sottolineando come la sicurezza rappresenti un diritto fondamentale dei cittadini e come il rispetto delle forze dell’ordine e delle regole democratiche costituisca un pilastro imprescindibile della convivenza civile.

Pausa estiva per i lavori parlamentari, non per la politica

Concetti destinati ad alimentare ulteriormente un confronto che vede maggioranza e opposizione partire da impostazioni profondamente diverse. L’estate, dunque, servirà probabilmente a raffreddare i lavori parlamentari, ma difficilmente abbasserà la temperatura dello scontro politico. Al contrario, potrebbe diventare il terreno sul quale partiti e leader inizieranno a preparare le rispettive strategie in vista dell’autunno. Settembre riporterà deputati e senatori tra i banchi di Camera e Senato, ma molte delle decisioni che orienteranno la nuova stagione politica inizieranno a maturare proprio durante questa apparente pausa. Perché, se il Parlamento si ferma, la politica continua a correre.