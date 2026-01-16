Italpress Notizie Turismo

Il 23 e 24 gennaio a Milano il Forum Internazionale del Turismo con Meloni, La Russa e Santanché

di Italpress - 16 Gennaio 2026

ROMA (ITALPRESS) – Si terrà a Milano, venerdì 23 e sabato 24 gennaio 2026, presso il Palazzo del Ghiaccio, la terza edizione del Forum Internazionale del Turismo, promosso dal Ministero del Turismo in collaborazione con Enit. Al centro dei lavori, moderati da Nicola Porro e Giancarla Rondinelli, il tema dell’undertourism e della valorizzazione dei territori meno conosciuti: borghi, aree interne, montagne e isole minori come asset strategici per uno sviluppo più equilibrato, sostenibile e diffuso del turismo italiano. Il dialogo promosso dalla manifestazione vedrà il coinvolgimento di rappresentanti del Governo, sindaci, operatori del settore, associazioni di categoria e istituzioni nazionali ed europee, piattaforme internazionali e testimonial del mondo della cultura e dello sport. Un’attenzione particolare sarà dedicata agli amministratori dei territori che affrontano le maggiori criticità nella gestione dei flussi, al fine di favorire un confronto proattivo e collaborativo, anche in vista delle grandi opportunità derivanti dagli imminenti Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026, in quanto modello di sviluppo diffuso e occasione di rilancio per la montagna e le destinazioni meno battute. Spazio pure per le politiche europee per i piccoli centri, il contributo delle Regioni e le esperienze virtuose dei Comuni.

Ad aprire il Forum, il 23 gennaio alle ore 14:00, saranno i saluti istituzionali del sindaco di Milano Giuseppe Sala, del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, del presidente del Senato Ignazio La Russa e del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in collegamento video. Seguirà l’intervento programmatico del ministro del Turismo Daniela Garnero Santanchè, che illustrerà la visione dell’esecutivo sull’industria turistica dei prossimi dieci anni, con un focus su innovazione, competitività e riequilibrio dei flussi. In particolare, nella prima giornata, il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi parteciperà al panel su Milano Cortina 2026, che sarà grande esempio di decentralizzazione a favore della distribuzione dei flussi su diverse località. Inoltre, Alessandra Ghisleri presenterà un sondaggio sui piccoli centri per individuare le necessità della filiera del turismo italiano su cui il Governo può intervenire. Riflettori accesi anche sull’Europa e i piccoli centri, con l’intervento del vicepresidente esecutivo della Commissione europea e commissario europeo per la Politica regionale e di coesione Raffaele Fitto. La seconda giornata, che inizierà alle 9:00 del 24 gennaio, vedrà la partecipazione del ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, nell’ambito della costruzione di una strategia nazionale del turismo DOP che valorizzi il legame tra identità territoriale, produzioni di qualità e attrattività turistica.

Infine, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, insieme al ministro Santanchè e ai sindaci firmatari, siglerà il Patto di Amalfi, il protocollo interistituzionale volto a rafforzare il coordinamento multilivello nella gestione, sostenibilità e sicurezza dei flussi turistici e nella tutela dei territori più esposti. Il Forum Internazionale del Turismo si conferma così un momento centrale di confronto e proposta sulle politiche pubbliche per il settore, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo dell’Italia come destinazione capace di coniugare crescita economica, sostenibilità, qualità dell’offerta e valorizzazione dei territori.

