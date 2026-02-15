Esteri

Il Bangladesh volta pagina dopo il sangue e la transizione

Il primo ministro ad interim, Muhammad Yunus, si è congratulato con Rahman per la sua “schiacciante vittoria”

di Ernesto Ferrante - 15 Febbraio 2026

Il Partito nazionalista del Bangladesh (Bnp), guidato da Tarique Rahman, figlio dell’ex premier Khaleda Zia morta lo scorso dicembre, ha vinto le elezioni generali che si sono tenute in Bangladesh, assicurandosi un’ampia maggioranza in Parlamento. “Gli elettori hanno dato mandato al nostro partito per i prossimi cinque anni”, ha detto ai giornalisti a Dacca Nazrul Islam Khan, coordinatore per il voto del Bnp.

La fine di una fase estremamente complicata

Con il voto si è concluso il processo politico iniziato con la fine dell’era di Sheikh Hasina, leader della Lega Awami, esclusa dal voto. Hasina, costretta a lasciare il Paese dalla rivolta studentesca del 2024 e poi condannata alla pena capitale anche per il ruolo avuto nella repressione delle proteste, durante le quali hanno perso la vita 1.400 persone, secondo stime Onu, ha trovato rifugio in India. Da allora a gestire la “transizione” ha provveduto l’amministrazione ad interim con a capo il Premio Nobel per la Pace, Muhammad Yunus.

Secondo i dati diffusi dalla Commissione elettorale del Bangladesh, l’alleanza del Partito nazionalista Bnp ha ottenuto 212 seggi, più dei due terzi, mentre 77 spettano al blocco guidato da Jamaat-e-Islami. Alle urne si è recato circa il 59% degli aventi diritto. Passato con il 60% dei voti il referendum sulle riforme costituzionali.

Chi è il nuovo premier in pectore del Bangladesh

Sessanta anni, Tarique Rahman è tornato nel Paese alla fine dello scorso anno, dopo 17 anni nel Regno Unito. In passato, ha ricordato la Bbc, è stato anche accusato di aver usato la sua posizione per vantaggi personali. Ha sempre respinto ogni accusa di corruzione. Nel 2007 venne arrestato per estorsione, passando 18 mesi in prigione prima del rilascio e dell’evasione a Londra nel 2008. Ha promesso di dare ascolto alle richieste del movimento di protesta di due anni fa, con una democrazia più forte, meno corruzione e più opportunità ai più giovani, le vittime principali di una crisi strisciante sfociata nel sangue.

Le congratulazioni di Yunus

Il primo ministro ad interim del Bangladesh, Muhammad Yunus, si è congratulato con Rahman per la sua “schiacciante vittoria”, che lo rende molto probabilmente il prossimo primo ministro. Il più grande partito islamista del Bangladesh, Jamaat-e-Islami, ha dichiarato di aver accettato il “risultato complessivo” delle elezioni, dopo aver inizialmente denunciato “incongruenze” nel processo di voto.

“Mentre Rahman si prepara a guidare il governo, la sua saggezza, i suoi valori democratici e il suo approccio rispettoso verso il popolo lo aiuteranno a guidare il Paese verso la stabilità, l’inclusività e lo sviluppo”, ha scritto in una nota il premio Nobel per la pace.

L’apertura di Modi

Al vincitore sono arrivate le felicitazioni del premier indiano Narendra Modi. “Questa vittoria – si legge in un post su X – dimostra la fiducia delle persone del Bangladesh nella vostra leadership. L’India continuerà a sostenere un Bangladesh democratico, progredito e inclusivo”. Modi ha fatto sapere di voler lavorare con lui per “rafforzare le nostre relazioni” e “promuovere i nostri obiettivi comuni di sviluppo”.