Economia

Il bilancio 2025 di Estra: una dimostrazione concreta di crescita e giusti investimenti

di Cinzia Rolli - 29 Aprile 2026

L’Assemblea dei Soci di Estra SpA ha approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2025, confermando la solidità del Gruppo e deliberando la distribuzione di dividendi per oltre 14 milioni di euro. Plures (39,590%), Coingas (25,194%), Intesa (25,194%), Viva Energia Holding Finanziaria (10,022%).

Dati finanziari che evidenziano ricavi totali pari a 1,2 miliardi di euro (in linea con il 2024). EBITDA: 155,2 milioni di euro. Utile Netto: 37,9 milioni di euro. Dividendi: 14.125.708 euro. Sono stati inoltre realizzati investimenti per oltre 260 milioni di euro, il livello più alto nel percorso di Estra.

L’Assemblea ha deciso inoltre di rinviare il rinnovo degli organismi societari (CdA e Collegio Sindacale) a una nuova seduta da convocarsi entro il 30 luglio 2026.

Fino al rinnovo, i vertici attuali opereranno con tutte le facoltà di natura ordinaria e straordinaria.

“Pur nella pienezza dei poteri fino al prossimo rinnovo degli organi, l’azione societaria sarà esercitata nel rispetto del budget e delle linee del piano industriale, con un approccio improntato a prudenza gestionale e coerenza con gli indirizzi strategici definiti”, ha dichiarato il Presidente Esecutivo Francesco Macrì. Lo stesso ha sottolineato che “i risultati confermano un percorso di crescita basato sull’equilibrio economico e su investimenti orientati alle fonti rinnovabili.”

L’obiettivo è ampliare la produzione interna per garantire un accesso più facile all’energia sostenibile per famiglie e imprese.

Macrì ha sottolineato poi l’impatto positivo sul territorio, testimoniato dalla distribuzione di oltre 14 milioni di euro di dividendi ai Comuni soci.

Anche l’amministratore delegato, Nicola Ciolini, ha evidenziato come il Gruppo durante il 2025 sia stato in grado di trasformarsi e rinnovarsi con visioni di lungo periodo.

Un processo, questo, destinato a continuare con il rafforzamento delle infrastrutture per migliorare i servizi in essere e crescere stabilmente in un prossimo futuro.