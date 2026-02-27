Esteri

Il democratico Newsom candidato a sconfiggere Trump inciampa ad Atlanta con il suo discorso paternalistico

di Cinzia Rolli - 27 Febbraio 2026

Il governatore della California Gavin Newsom è impegnato nel lancio del suo libro intitolato “Young Man in a Hurry: A Memoir of Discovery”.

L’evento al Rialto Center for the Arts di Atlanta del 22 febbraio doveva essere la tappa celebrativa della presentazione delle memorie di Newsom. Tuttavia l’incontro con i lettori si è trasformato in un caso politico nazionale a causa di alcune sue dichiarazioni giudicate dai più inappropriate.

Durante una conversazione sul palco con il sindaco di Atlanta e con un pubblico prevalentemente afroamericano, Newsom ha cercato di stabilire un legame di vicinanza con i presenti. Nel farlo, ha pronunciato una frase che è diventata immediatamente virale.

“Non sto cercando di impressionarvi… sono come voi. Non sono meglio di voi. Sono un tipo da 960 all’esame SAT… Non mi avete mai visto leggere un discorso perché non so leggere un discorso”.

Infatti da anni il governatore dichiara pubblicamente di essere affetto da una grave forma di dislessia. Racconta dei suoi problemi a scuola, dell’impossibilità di leggere dichiarazioni e della necessità di imparare a braccio dati e statistiche.

Il SAT invece è un esame che sostengono gli studenti americani del liceo per misurare la loro preparazione prima di andare all’università. Gli atenei americani utilizzano tradizionalmente tale test per decidere se ammettere o meno uno studente.

Il video del discorso del governatore della California è stato visto oltre 35 milioni di volte. E il motivo è il seguente: il punteggio medio SAT per i candidati afroamericani secondo i dati del College Board del 2024 è 907 su 1600. La media nazionale è di 1024.

Newsom ha ottenuto 960 e comunicando ad una platea di cittadinanza afrodiscendente che il suo risultato sotto la media lo eguaglia a loro, avrebbe offeso in qualche modo gli stessi uditori.

Molti critici, inclusi esponenti del Partito Repubblicano come il senatore Tim Scott, hanno accusato il governatore della California di aver implicitamente associato i bassi esiti scolastici e l’analfabetismo alla comunità nera.

La rapper Nicki Minaj ha criticato duramente su X Gavin Newsom accusandolo di essere condiscendente e offensivo.

Minaj ha scritto che il modo del governatore di “legare” con le persone nere è quello di dire loro “che non sa leggere”.

L’amministratore della California e il suo staff hanno respinto le accuse, definendole “indignazione artificiale fabbricata dal movimento MAGA”.

Newsom ha chiarito che cita da anni il suo punteggio SAT in vari contesti pubblici per sensibilizzare sulle sfide poste dalla dislessia e per dimostrare che è possibile avere successo nonostante le difficoltà di apprendimento.

Anche il sindaco di Atlanta si è unito alla difesa del Primo cittadino della California.

Il governatore Gavin Newsom è considerato il principale sfidante democratico di Donald Trump grazie alla sua capacità di porsi come “combattente” e di utilizzare a specchio tutte le tecniche comunicative trumpiane.

Egli utilizza come il Presidente americano toni accesi, provocazioni e un linguaggio colorito. Durante eventi internazionali, come la Conferenza sulla sicurezza di Monaco di febbraio scorso, ha definito l’inquilino della Casa Bianca “il Presidente più distruttivo della storia” e un “tirannosauro che divora chi gli sta intorno”.

Il volto dei democratici californiani ha dimostrato anche una grande capacità di raccogliere fondi.

Ha avviato numerose cause legali contro l’amministrazione Trump e ha convocato sessioni speciali del parlamento californiano per “proteggere” lo stato dalle politiche federali repubblicane.

Si è inoltre opposto all’invio della Guardia Nazionale ordinato dal Tycoon durante le sommosse di Los Angeles.

Le polemiche nel corso della presentazione del libro del Governatore si fondano principalmente sul fatto che lo stesso spesso viene accusato di essere un privilegiato che cerca di fingersi un uomo del popolo.

Le origini di Gavin sono in effetti agiate. Sebbene non sia nato tecnicamente “miliardario”, è cresciuto all’interno dell’élite finanziaria e politica di San Francisco. Suo padre, William Newsom, era un giudice e stretto fiduciario della famiglia di petrolieri Getty. Grazie a queste conoscenze, Gavin Newsom ha ricevuto investimenti cruciali per avviare le sue prime attività commerciali, come l’apertura di una catena di enoteche e gli hotel PlumpJack.

Accanto a questa situazione favorevole, il governatore della California sottolinea da sempre il fatto che i suoi genitori divorziarono quando era piccolo e che sua madre dovette fare tre lavori per mantenerlo. Ciò per cercare di bilanciare l’immagine di “figlio dell’élite” con quella di ragazzo che ha lottato contro la dislessia e le difficoltà economiche iniziali.

Mentre Newsom si promuove come l’unico democratico con le caratteristiche necessarie per affrontare Donald Trump, il video virale del suo tour letterario offre ai repubblicani un’arma inaspettata.

Ora dovremo vedere se gli elettori vedranno in lui il ragazzo dislessico che ce l’ha fatta o l’erede di una dinastia californiana troppo distante dalla realtà del Paese.