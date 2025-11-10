Il dock-to-dock sul Merwede con una nave fluviale autonoma

Abbonati
Iscriviti alle newsletter
Ambiente
La compagnia tedesca Scylia ha annunciato con successo il completamento del primo viaggio completamente autonomo “dock-to-dock” sul fiume Merwede, nei Paesi Bassi, a bordo della nuova nave da crociera fluviale autonoma Lumière.
Il test, effettuato il 24 ottobre, ha visto la nave navigare autonomamente per circa sei miglia nautiche dalla città di Hardinxveld-Giessendam a Gorinchem, affrontando condizioni meteorologiche reali, comprese significative raffiche di vento.
La nave di 135 metri, con capacità per 130 passeggeri e 50 membri dell’equipaggio, ha potuto eseguire tutte le manovre di partenza, navigazione e attracco senza intervento umano diretto, pur mantenendo la supervisione costante del capitano a bordo.
L’innovazione si basa sull’integrazione del sistema M-Pilot di Retina, che controlla propulsori e motori, con la tecnologia St Brain e Autonomous Lane Assist di Shipping Technology, che calcola e guida la rotta ottimale.
Questo sistema registra dati dieci volte al secondo per assicurare operazioni sicure e controllate, adattandosi a vari parametri come carico della nave, velocità del motore e accelerazione in curva.
Non si tratta di rimuovere il capitano, ma di dotare l’equipaggio di strumenti intelligenti che migliorano la sicurezza e l’efficienza, riducendo anche il consumo di carburante.
Inoltre, il test ha dimostrato anche l’efficacia di un sistema ibrido di propulsione con batterie, che permette alla nave di entrare nei porti e superare le chiuse senza emissioni né rumore.
L’iniziativa rappresenta un importante passo avanti per la navigazione fluviale autonoma, con potenziali vantaggi ambientali e operativi, confermando che questa tecnologia non è più un futuro distante, ma una realtà già applicabile in condizioni operative reali.