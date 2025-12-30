Cronaca

Il giallo di Aurora: aveva 19 anni la giovane morta a Milano

Si era allontanata da Monte San Biagio in provincia di Latina lo scorso 4 novembre. Indagini serrate sulla sua morte in un cortile del capoluogo lombardo

di Angelo Vitale - 30 Dicembre 2025

Aurora Livoli, 19enne nata a Roma e residente nella provincia di Latina, la giovane trovata morta in via Paruta a Milano. La ragazza è stata identificata dai carabinieri grazie alla diffusione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza.

Aurora Livoli, identificata la giovane trovata morta a Milano: il giallo della scomparsa, aveva 19 anni.

Si chiamava Aurora Livoli, aveva 19 anni: identificata la giovane trovata morta ieri in un cortile di Milano. La ragazza, originaria di Roma e residente in provincia di Latina – a Monte San Biagio, vicino Terracina – , si era allontanata da casa all’inizio di novembre. L’ultimo contatto con i genitori risale al 26 novembre.

Il corpo presentava segni sul collo e sull’occhio. La Procura di Milano ha aperto un’indagine per omicidio e si attende l’autopsia.

Il riepilogo della vicenda della giovane morta a Milano

Aurora Livoli era scomparsa il 4 novembre e la famiglia aveva subito presentato denuncia. Non aveva dato notizie dopo l’ultimo contatto telefonico del 26 novembre.

Il corpo è stato trovato a Milano, senza documenti, l’identificazione è avvenuta grazie ai fotogrammi delle telecamere di videosorveglianza. I genitori hanno riconosciuto la figlia dai frame diffusi. La scoperta ha suscitato forte attenzione mediatica e nella comunità locale già colpita dalla sua scomparsa.

La denuncia di scomparsa di Aurora e gli ultimi contatti

La denuncia dei genitori aveva attivato le ricerche ufficiali da parte delle forze dell’ordine. Aurora aveva detto di stare bene e di non voler tornare a casa senza specificare dove si trovasse. Dopo quella telefonata non ci sono stati altri contatti. Le verifiche avevano finora e invano incluso strutture di accoglienza e controlli sul territorio nazionale.

Il ritrovamento del corpo della giovane di 19 anni e la sua identificazione

Il corpo della giovane è stato trovato in un cortile a Milano, con segni sul collo e un ematoma sull’occhio. La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio.

L’identificazione è avvenuta tramite le immagini delle telecamere di videosorveglianza. I genitori hanno riconosciuto Aurora dai fotogrammi diffusi dagli investigatori.

Le indagini in corso

Gli inquirenti stanno ricostruendo i movimenti della ragazza nelle settimane precedenti il ritrovamento. Le immagini mostrano Aurora in compagnia di un uomo poco prima della morte, che non è ancora identificato. L’autopsia determinerà le cause del decesso. La Procura continua a indagare su responsabilità e dinamica del fatto.

Le immagini mostravano i due entrare nel cortile senza particolari gesti violenti dell’uomo verso la giovane.

Di rilievo per gli investigatori, le condizioni del corpo, solo parzialmente coperto, come se volontariamente si sia spogliata o l’abbia fatto l’uomo.