Cronaca

Rapina Napoli: in arrivo i Gis da Livorno, i malviventi nelle fogne

Nessun ferito durante la liberazione degli ostaggi. la Scientifica al lavoro sull'auto usata come ariete per entrare in banca

di Claudia Mari - 16 Aprile 2026

Una rapina è avvenuta nella tarda mattinata del 16 aprile presso una filiale del Crédit Agricole situata in piazza Medaglie d’Oro, nel quartiere Arenella, nella zona collinare di Napoli. Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi – probabilmente armati – si sono introdotti all’interno dell’istituto bancario e, all’arrivo delle forze dell’ordine, si sono barricati trattenendo diverse persone come ostaggi.

Rapina nel quartiere Arenella di Napoli: l’intervento delle forze dell’ordine

Al momento dell’irruzione, all’interno della banca si trovavano circa trenta persone tra clienti e dipendenti. Durante i momenti di tensione, tre ostaggi hanno accusato malori, rendendo necessario l’intervento del personale sanitario. Sul posto sono giunti immediatamente Carabinieri, Polizia di Stato e Vigili del Fuoco, che hanno circondato l’edificio e messo in sicurezza l’intera area.

Intorno alle 12:45 sono arrivati anche gli specialisti del Gruppo di Intervento Speciale (GIS), mentre le forze dell’ordine hanno iniziato a monitorare non solo gli accessi principali della banca, ma anche i locali adiacenti, nel timore di eventuali tentativi di fuga attraverso passaggi secondari o cunicoli. Nei pressi della filiale è stata inoltre individuata un’Alfa Romeo nera con targa provvisoria, ritenuta il veicolo utilizzato dai rapinatori.

Nel primo pomeriggio, i Vigili del Fuoco hanno aperto un varco sfondando una vetrata, facilitando così le operazioni. Poco dopo le 13:30 è arrivata la conferma ufficiale: tutti gli ostaggi erano stati liberati. I criminali, invece, risultavano ancora all’interno dell’edificio, mentre si attendeva l’arrivo di mezzi speciali e di un negoziatore.

Secondo alcune testimonianze, i rapinatori sarebbero quattro o cinque. Uno di loro sarebbe entrato nella banca con il volto coperto da un casco integrale e un’arma in mano. L’area è rimasta sotto stretto controllo per tutta la durata delle operazioni.

Sul luogo sono giunti anche rappresentanti delle istituzioni, mentre numerosi cittadini, presenti in una piazza solitamente molto frequentata, hanno assistito alla scena e diffuso immagini e video sui social. Le autorità hanno assicurato il massimo impegno per concludere l’intervento in sicurezza.

In arrivo i Gis, si cercano i malviventi nelle fogne

Erano 25 gli ostaggi della rapina alla filiale di Credit Agricole a Napoli. Nessuno è stato trasportato in ambulanza, i soccorsi sono intervenuti sul posto, assistendo i presenti senza ricoveri.

I carabinieri stanno effettuando i rilievi sul’auto sospettata di essere quella utilizzata dai rapinatori per sfondare la vetrina.

In piazza Medaglie d’Oro atteso l’arrivo in elicottero dei Gis da Livorno. Con il passare delle ore prende sempre più corpo l’ipotesi della fuga dei malviventi nelle fogne. Sono in corso le ispezioni con la squadra di Abc, che gestisce la rete idrica cittadina.