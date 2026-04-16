Attualità

L’assemblea Banco Bpm premia la maggioranza

Verso la conferma l'amministratore delegato Giuseppe Castagna, ok a bilancio e dividendi

di Cristiana Flaminio - 16 Aprile 2026

Si potrebbe dire che è andato tutto come previsto all’assemblea di Banco Bpm dove la lista della maggioranza ha facilmente ottenuto l’ok dei soci e punta ora alla riconferma dell’amministratore delegato Giuseppe Castagna. Tutto facile, a differenza di quello che è successo a Mps dove tutte le previsioni della vigilia si sono infrante di fronte all’insospettabile (o quasi) rimonta dell’ad uscente Luigi Lovaglio. Che (anche) grazie a Bpm s’è ritrovato in sella a Rocca Salimbeni.

Assemblea Banco Bpm, tutto facile per Crédit Agricole

La lista dei francesi ha ottenuto poco meno del 31%. Ad Assogestioni non è riuscito di andare oltre l’8 per cento dei voti e delle preferenze all’assemblea di Banco Bpm. A Crédit Agricole, quindi, vanno dieci consiglieri in Cda. Che, con ogni probabilità, confermeranno Giuseppe Castagna nel ruolo di amministratore delegato. Tutto facile, tutto risolto. Senza sorprese, dunque. Quelle, per adesso, restano a Siena. E chissà gli scossoni quando e se si faranno sentire.

Ok a bilancio e dividendi

L’assemblea dei soci di Banco Bpm, inoltre, ha dato l’ok anche al bilancio del 2025 e al dividendo. È stato riconosciuto per ogni azione nella misura di 0,54 centesimi. In Borsa, a Milano, il titolo ha preso a correre già durante i lavori dell’organismo assembleare. Le azioni di Banco Bpm hanno centrato un rimbalzo positivo superiore del tre per cento. Seguendo, in questo, gli altri bancari. A cominciare proprio da Mps e Mediobanca che corrono e guadagnano consensi tra gli investitori.