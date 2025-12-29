Cronaca

Rinvenuto a Milano il corpo senza vita di una donna: è giallo

La scoperta in un palazzo della zona nord. Si indaga a tutto campo

di Pietro Pertosa - 29 Dicembre 2025

Rinvenuto il corpo senza vita di una donna a Milano. Scattano le indagini. La scoperta è avvenuta questa mattina, in via Paruta nella zona nord del capoluogo lombardo. A ritrovare il cadavere è stato il custode dello stabile che si trova in una parallela di via Padova che si era recato al palazzo teatro del ritrovamento intorno alle otto e mezza di questa mattina. Sul posto, immediatamente, sono giunti i carabinieri del nucleo Radiomobile insieme ai colleghi del nucleo investigativo. Con loro c’era anche il medico legale che ha condotto i primi esami necroscopici sul corpo.

Il corpo di una donna scoperto a Milano

Il cadavere è stato rinvenuto nel cortile del palazzo di via Paruta dove è avvenuta la tragica scoperta. Per il momento non si esclude alcuna pista investigativa. C’è il massimo riserbo sulle indagini. Non sono state divulgate, per il momento, le generalità della donna. Che non vivrebbe nell’immobile. Né sarebbe tra le persone che abitano nello stabile in cui è stata trovata senza vita. A quanto trapela dalle primissime informazioni, il corpo senza vita della donna riporterebbe alcune lesioni attorno al collo. Lesioni che potrebbero essere compatibili a quelle di un’aggressione. Ma su cui, per il momento, non ci sarebbe ancora alcuna certezza.

Un mistero vicino alla Metro

La scena del crimine si trova a pochi passi dalla fermata Cimiano della linea verde della metropolitana milanese. Il corpo della donna era seminudo. Nessuno degli inquilini sarebbe stato in grado di riconoscerla. L’accesso all’area del palazzo non sarebbe difficile dal momento che i cancelli non sarebbero stati sempre chiusi. Le indagini sono appena iniziate.