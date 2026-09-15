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Il Gruppo San Donato apre la sua prima Smart Clinic a Genova

di Italpress - 15 Settembre 2026

GENOVA (ITALPRESS) – Smart Clinic, il network di strutture sanitarie del Gruppo San Donato, arriva a Genova, con l’inaugurazione della nuova Smart Clinic Kinesia centro polispecialistico del network nato dalla joint venture tra Gruppo San Donato e Generali. All’inaugurazione hanno preso parte i vertici di Smart Clinic e di Generali Italia, tra cui Elena Bottinelli, amministratrice delegata di Smart Clinc, e Francesco Bardelli, Chief Health&Welfare and Broker Management Officer di Generali Italia. Accanto a loro una presenza “molto nota” in città, quella di Fabio Galante, ex giocatore del Genoa.

Il nuovo centro porta nel cuore di Genova, in via Zara ad Albaro, un modello di assistenza sanitaria che mette al centro la persona e le sue esigenze di salute, con un’offerta multidisciplinare e un’attenzione particolare alla cura delle patologie muscoloscheletriche e al recupero della mobilità.

L’apertura di Genova si inserisce nel percorso di sviluppo del network Smart Clinic, già presente in diverse provincie lombarde, nato dalla joint venture tra Generali Italia, Gruppo San Donato e GKSD, per offrire servizi sanitari di qualità, pensati per rispondere alle esigenze di una sanità moderna, attraverso elevati standard clinici, tecnologie avanzate e percorsi personalizzati. La Smart Clinic di Genova, che segue quelle di Torino e Roma, rappresenta un’ulteriore tappa di questo percorso di crescita a livello nazionale.

La partnership mette a fattor comune il know-how sanitario del Gruppo San Donato, primo gruppo ospedaliero italiano, che nelle sue 63 sedi, di cui 18 ospedali, cura oltre 5 milioni di pazienti all’anno, e la forza di Generali, con circa 11 milioni di clienti e una rete presente su tutto il territorio. Grazie all’accordo, i clienti Generali possono accedere in modo facilitato alle prestazioni delle Smart Clinic, ma il network è comunque aperto a tutti i cittadini, compresi gli assicurati con le principali mutue, casse, fondi sanitari e compagnie assicurative.

Smart Clinic Kinesia offre un ampio ventaglio di specialità, tra cui Neurochirurgia, Ortopedia e Traumatologia, Chirurgia della mano e del piede, Fisiatria e Fisioterapia, Terapia Antalgica, Neurologia, Chirurgia Vascolare, Dermatologia, Cardiologia, Oculistica, Diagnostica per Immagini (Ecografie) Pneumologia, Otorinolaringoiatria, Endocrinologia, Podologia, Ginecologia, Scienze della Nutrizione, Dietistica, Gastroenterologia, Medicina dello Sport Agonistica e Non Agonistica, Medicina del Lavoro, Psicologia e Psicoterapia, Urologia, Chirurgia generale e Chirurgia Bariatrica. La struttura dispone inoltre di un Centro per le patologie articolari, con uno specifico focus su mano e piede. Un elemento distintivo del centro genovese è l’approccio alla cura e alla riabilitazione delle patologie muscoloscheletriche, attraverso l’integrazione tra competenze specialistiche e tecnologie d’avanguardia. Particolare attenzione è dedicata anche alla riabilitazione della colonna vertebrale con percorsi mirati e sinergici tra i diversi professionisti.

Tra le aree di maggiore interesse rientra anche la medicina rigenerativa, con percorsi pensati per accompagnare il paziente nella gestione di problematiche muscolo-tendinee e articolari attraverso soluzioni mirate e personalizzate. Tra i trattamenti disponibili figurano le infiltrazioni con PRP (plasma ricco di piastrine), una procedura che utilizza componenti del sangue dello stesso paziente per sostenere i processi di riparazione dei tessuti. Il trattamento può trovare indicazione, previa valutazione specialistica, in presenza di alcune lesioni tendinee, muscolari e legamentose e di determinate patologie articolari.

Accanto al PRP, la struttura mette inoltre a disposizione altre procedure di medicina rigenerativa, selezionate dallo specialista in funzione del quadro clinico e degli obiettivi terapeutici, così da costruire un percorso il più possibile coerente con le caratteristiche e le necessità del singolo paziente.

“Con Smart Clinic Kinesia, il Gruppo San Donato sbarca a Genova, una città dinamica e strategica, alla quale abbiamo sempre guardato con grande interesse e nella quale Generali vanta già una presenza capillare – ha detto Elena Bottinelli, AD di Smart Clinic -. Smart Clinic Kinesia nasce per accompagnare il paziente nelle diverse fasi della vita, dalla prevenzione alla diagnosi, fino alla cura e al recupero. Crediamo infatti che occuparsi di salute significhi non soltanto intervenire quando emerge una patologia, ma soprattutto aiutare le persone a preservare il proprio benessere, prevenire i fattori di rischio e vivere più a lungo in buona salute. Mettiamo disposizione dei genovesi le nostre competenze specialistiche e un modello di assistenza orientato alla prevenzione e alla presa in carico della persona nel tempo. Ci focalizziamo sulla fisioterapia, riabilitazione e medicina dello sport, affiancate dalle principali specialità cliniche, Un approccio che a Genova vogliamo sviluppare valorizzando anche l’esperienza clinica e scientifica del Gruppo San Donato”.

Per Francesco Bardelli, Chief Health & Welfare and Broker Management Officer Generali Italia e CEO Generali Welion, “la Salute rappresenta una delle sfide principali del contesto attuale. Grazie alla collaborazione con un partner d’eccellenza come il Gruppo San Donato, vogliamo offrire una risposta concreta e innovativa ai bisogni degli italiani, puntando sulla qualità sanitaria, l’accessibilità alle cure e la vicinanza al territorio. La nuova Smart Clinic inaugurata oggi a Genova rafforza il nostro ecosistema Health & Welfare che punta a rendere sempre più accessibili e personalizzate le migliori cure per i cittadini, attraverso l’impiego di tecnologia e digitalizzazione”.

– foto xa8/Italpress –

(ITALPRESS).