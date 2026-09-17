Politica

Occupazione notturna: sacchi a pelo in Regione Siciliana

Ismaele La Vardera, leader del movimento Controcorrente, insieme a tre deputati regionali, ha trascorso la notte all'interno dell'aula della Commissione Bilancio a Palazzo dei Normanni

di Giorgio Brescia - 17 Settembre 2026

Occupazione notturna all’Ars: La Vardera e tre deputati dormono nei sacchi a pelo in Commissione Bilancio Regione Siciliana. Sacchi a pelo stesi a terra e sedie di traverso per sbarrare l’ingresso: la protesta all’Assemblea Regionale Siciliana ha assunto i tratti di una vera e propria occupazione ad oltranza.

Ars: l’occupazione

Ismaele La Vardera, leader del movimento Controcorrente, insieme a tre deputati regionali, ha trascorso la notte all’interno dell’aula della Commissione Bilancio a Palazzo dei Normanni. Una mossa eclatante decisa per rivendicare l’assegnazione di un seggio nell’organismo parlamentare più strategico della Regione.

I motivi della protesta e il regolamento dell’Ars

Al centro dello scontro c’è l’esclusione di Controcorrente dalla Commissione Bilancio, proprio mentre si apre la partita sulla manovra finanziaria da circa un miliardo di euro. La Vardera accusa i vertici del Parlamento siciliano di violare le regole e di voler tagliare fuori le voci sgradite dal controllo dei conti pubblici.

«Siamo l’unico gruppo dell’opposizione a non essere rappresentato nella commissione più importante. Abbiamo percorso ogni via istituzionale per due mesi — tra lettere, vertici e interventi in aula — ricevendo solo silenzio. Cosa hanno da nascondere? Non ci permettono di vagliare né di proporre modifiche su un miliardo di risorse dei cittadini».

L’appello al presidente Galvagno e la mobilitazione

I quattro deputati hanno annunciato l’intenzione di rimanere barricati nell’aula finché non otterranno garanzie formali sul rispetto della rappresentanza parlamentare. La richiesta è indirizzata direttamente al vertice dell’Ars.

«Ci appelliamo al presidente Gaetano Galvagno, in quanto garante di tutti i gruppi, affinché dichiari pubblicamente che avremo un nostro componente; solo allora interromperemo la protesta». Mentre la tensione politica a Palazzo dei Normanni sale, la mobilitazione si sposta anche sul piazzale esterno: per le ore 12:00 è stato indetto un sit-in spontaneo in Piazza del Parlamento a sostegno degli occupanti.