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Pedopornografia, operazione Fly Trap: 17 arresti

L'inchiesta ha consentito di disarticolare una struttura organizzata capace di muoversi su piattaforme crittografate, garantendo l'anonimato dei sodali e la circolazione di contenuti d'abuso sui minori su scala internazionale

di Elizabeth Costello -

Operazione “Fly Trap”: 17 arresti e una rete pedopornografica transnazionale smantellata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma. Diciassette ordinanze di custodia cautelare eseguite sull’intero territorio nazionale e una rete criminale transnazionale dedita alla diffusione e al traffico di materiale pedopornografico completamente smantellata.

Operazione Fly Trap

È il bilancio dell’operazione “Fly Trap”, condotta dagli specialisti della Polizia di Stato e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Roma.

Il blitz e le risultanze investigative

L’inchiesta ha consentito di disarticolare una struttura organizzata capace di muoversi su piattaforme crittografate, garantendo l’anonimato dei sodali e la circolazione di contenuti d’abuso sui minori su scala internazionale.

La dimensione transnazionale del network ha visto il coinvolgimento attivo dei canali di cooperazione giudiziaria e di polizia per tracciare i nodi esteri e le connessioni contigue al gruppo principale.

La conferenza stampa a Largo Lucrezio Caro

Attesi i dettagli operativi della maxi-inchiesta, le modalità di adescamento, la tipologia dei supporti informatici sequestrati e l’eventuale coinvolgimento di ulteriori indagati. Saranno resi noti alle 11:30 nel corso di una conferenza stampa indetta presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

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