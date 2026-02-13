Torino

Il maestro Mariotti è il nuovo direttore principale dell’Orchestra Rai

di Redazione - 13 Febbraio 2026

L’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai da ottobre avrà un nuovo direttore principale: il maestro Michele Mariotti classe 1979, subentrerà ad Andrès Orozco-Estrada, direttore dal 2023 al 2026. Da quando l’Orchestra Rai è nata nel 1994, non aveva mai avuto un direttore principale italiano. Mariotti è direttore musicale dell’Opera di Roma fino al 2030. Il nuovo direttore dichiara con entusiasmo “questa Orchestra è un gioiello italiano per il valore dei suoi componenti”. Ha ricordato (ringraziando il direttore artistico Ernesto Schiavi per la sua presenza e vicinanza), la prima volta 15 anni fa quando diresse l’Orchestra Rai a Reggio Emilia e da allora tanti concerti all’Auditorium , al Rossini Opera Festival, in tour. Ospite abituale nelle stagioni liriche di tutto il mondo, dalla Staatsoper di Monaco alla Scala di Milano, dall’Operà di Parigi, al Metropolitan di New York, mentre in ambito sinfonico ha diretto l’Orchestra del Gewandhaus di Lipsia, l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, l’Orchestre National de France e tante altre. Il maestro ha sottolineato che per lui “quello che conta è l’ideale della crescita perché l’impegno pagherà sempre”. Mariotti avrà un contratto triennale. I concerti aumenteranno nel corso degli anni, se saranno meno nella stagione 26/27, saranno 7 in quella 27/28. Il direttore Mariotti dirigerà l’Orchestra Rai nel concerto per la festa di San Giovanni il 24 giugno e sarà a Mito Settembre Musica con l’OSN. Inoltre sono previste tournèe all’estero.

Pier Luigi Fuggetta ilTorinese.it