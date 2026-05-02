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Sinner re di Madrid? La finale con Zverev per il trono rosso

Il match, che si disputerà nell'iconica cornice del Campo Centrale Manolo Santana presso la Caja Mágica, promette scintille tra i due giocatori che meglio hanno interpretato le condizioni veloci dell'altura madrilena

di Giorgio Brescia - 2 Maggio 2026

Sinner-Zverev: a Madrid la finale della verità per il trono del rosso. Il Mutua Open 2026 si prepara a incoronare il suo re in una sfida che mette di fronte il presente e il passato glorioso del torneo.

Sinner in finale a Madrid

Jannik Sinner affronterà Alexander Zverev nella finalissima di domani, domenica 3 maggio 2026, alle ore 17:00 (ora italiana). Il match, che si disputerà nell’iconica cornice del Campo Centrale Manolo Santana presso la Caja Mágica, promette scintille tra i due giocatori che meglio hanno interpretato le condizioni veloci dell’altura madrilena.

Sinner, una cavalcata “mondiale”

La cavalcata di Jannik Sinner verso l’ultimo atto è stata un capolavoro di freddezza e tattica. L’azzurro ha staccato il pass per la finale superando in semifinale il francese Arthur Fils, confermando una condizione fisica straripante che gli ha permesso di disinnescare l’esuberanza del giovane talento transalpino.

Dall’altra parte della rete troverà però un vero e proprio specialista della terra madrilena: Alexander Zverev. Il tedesco, già due volte campione del torneo, ha raggiunto la finale battendo il belga Alexander Blockx, dimostrando che il suo servizio e il suo rovescio sono ancora tra le armi più pericolose del circuito.

I rumors

Le curiosità dal box azzurro parlano di un Jannik estremamente concentrato, che ha dedicato le ultime sessioni di allenamento proprio alla risposta sul servizio di Zverev, fattore che potrebbe rivelarsi decisivo per l’esito dell’incontro.

Le previsioni vedono un match equilibratissimo. Se da un lato Sinner arriva con l’inerzia del numero uno e una fiducia incrollabile, Zverev vanta un feeling unico con questo campo, dove il rimbalzo della palla favorisce il suo gioco d’attacco. Le reazioni nel circuito indicano questa come la finale più tecnica della stagione sulla terra rossa.

La prossima mossa sarà capire chi riuscirà a gestire meglio la tensione dei momenti chiave: per Sinner vincere qui significherebbe mettere il primo sigillo importante sul rosso nel 2026, lanciando un segnale inequivocabile a tutti i rivali in vista di Parigi.