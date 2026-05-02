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Lewandowski in Serie A? Alla Juve oppure…

Sul polacco in uscita dal Barcellona non mancano le voci critiche

di Giorgio Brescia - 2 Maggio 2026

Fan e stampa specializzata da giorni sulla pista di Lewandowski alla Juve o comunque in arrivo in Italia. Al centro dei rumors l’attaccante polacco, il cui contratto con il Barcellona scadrà a giugno 2026.

Le indiscrezioni su Lewandowski alla Juve

Juventus ma anche e Milan in pole position. Secondo il giornalista Gianni Balzarini, il giocatore avrebbe espresso una preferenza per la Juventus rispetto al Milan. L’agente del calciatore, Pini Zahavi, è stato avvistato a San Siro durante il recente match tra i due club per sondare il terreno con entrambe le dirigenze.

Gli ostacoli economici

La Juventus starebbe studiando come superare il proprio tetto salariale interno di 7 milioni di euro per soddisfare le richieste del trentasettenne.

Le voci critiche

L’ex calciatore Paolo Di Canio, intervistato da La Repubblica, ha bocciato duramente l’ipotesi di un suo arrivo in Serie A, definendolo “l’inizio della fine” a causa dell’età avanzata del bomber.

Le alternative internazionali

Oltre all’Italia, resta viva l’opzione MLS per un’esperienza simile a quella di Messi negli Stati Uniti.

Lewandowski in Serie A?

Robert Lewandowski, giunto ormai al termine della sua avventura con il Barcellona, è diventato il pezzo pregiatissimo conteso dalle big del nostro campionato.

I rumors insistenti indicano Torino come la destinazione preferita dal polacco, con la Juventus che avrebbe già avviato i primi contatti formali con il suo entourage per studiare la fattibilità di un’operazione che sposterebbe gli equilibri della Serie A.

Il duello di mercato

Il potente agente Pini Zahavi è stato avvistato recentemente in Italia, ufficialmente per assistere al big match di San Siro, ma in realtà per discutere i dettagli di un contratto che permetterebbe a Lewandowski di chiudere la carriera in una piazza prestigiosa come quella juventina.

Nonostante i 37 anni suonati, il “bomber” non sembra intenzionato ad accettare la pensione dorata negli Stati Uniti, preferendo invece un’ultima sfida tecnica nel campionato italiano, seguendo le orme di campioni immortali come Ibrahimovic o Modric.

Il nodo principale

Il “denaro” resta il nodo dell’ingaggio, con la dirigenza bianconera chiamata a un vero equilibrismo finanziario. Per portare Lewandowski a Torino, la Juventus dovrebbe infatti derogare al nuovo tetto salariale di 7 milioni di euro, una cifra che attualmente non basterebbe a coprire le pretese dell’attaccante.

Mentre i tifosi sognano la coppia d’attacco con Vlahovic, non mancano le voci fuori dal coro. C’è chi teme che l’investimento possa rivelarsi un azzardo a causa del logorio fisico, definendo l’operazione come un “ripiegamento” poco lungimirante per club che dovrebbero puntare sui giovani.

Le prossime mosse

La prossima mossa ufficiale spetta ora ai direttori sportivi, attesi a un nuovo round di consultazioni subito dopo la fine del campionato. Il Barcellona non sembra intenzionato ad attivare clausole di rinnovo, lasciando campo libero alle italiane.

Se la Juventus riuscirà a incastrare i conti, il colpo del secolo potrebbe concretizzarsi già nei primi giorni di luglio, trasformando i rumors primaverili nella realtà sportiva più clamorosa dell’anno.

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