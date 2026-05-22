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Il Mitur lancia una campagna a sostegno del turismo organizzato

di Italpress - 22 Maggio 2026

ROMA (ITALPRESS) – Il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi ha presentato “Viaggio organizzato. Vacanza assicurata”, la campagna di comunicazione istituzionale a favore del turismo organizzato, dei tour operator e delle agenzie di viaggio. L’iniziativa, realizzata dal ministero del Turismo in collaborazione con il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, mira a promuovere le prenotazioni delle vacanze da parte dei turisti, affidandosi agli operatori professionali.

In un contesto internazionale complesso, lo spot intende informare sui vantaggi dei viaggi organizzati per avere maggior sicurezza, la garanzia del rimborso oltre ad assistenza e tutela in caso di imprevisti o cancellazioni. Protagonista dello spot è il popolare conduttore televisivo Marco Liorni, che con la sua partecipazione amichevole ha scelto di sostenere l’iniziativa. Il messaggio del video è: “Ricordati: viaggio organizzato, vacanza assicurata”. La campagna, ideata per contrastare l’allarmismo eccessivo e rispondere alle difficoltà segnalate dalle agenzie di viaggio, si presenta come un messaggio di vicinanza e attenzione istituzionale.

La programmazione su Rai, radio e social media punta a superare i 45 milioni di contatti e i 30 milioni di impression, confermando l’impegno del Governo e del ministero del Turismo a sostenere il comparto turistico e ad accompagnarne il percorso di crescita. “La tecnologia semplifica l’organizzazione dei viaggi, ma nei momenti di difficoltà resta fondamentale poter contare su professionalità, assistenza e presenza umana. Il 2026 potrebbe essere l’anno del turismo europeo per l’Italia. Occorre prenotare per tempo per assicurarsi la vacanza desiderata”, ha sottolineato Mazzi.

La campagna si inserisce in un percorso di crescita costante del turismo italiano. Il 2025 ha confermato la buona tenuta del settore, con nuovi record di arrivi e presenze. Le politiche di destagionalizzazione e di distribuzione dei flussi hanno contribuito a rafforzarne la resilienza, portando l’Italia davanti a Francia e Grecia e alle spalle della sola Spagna. Per il 2026, le stime restano positive: gli arrivi sono attesi in aumento del 2,1% e la spesa turistica del 4%, con una distribuzione dei flussi più diffusa ed equilibrata nell’arco dell’anno. Nello scenario globale, il turismo italiano continua a crescere facendo leva su qualità, affidabilità e capacità di assistenza.

– Foto screenshot video Ministero del Turismo –

(ITALPRESS).