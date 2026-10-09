Politica

Il paradosso delle opposizioni: barricate contro la governabilità (che serve al Paese)

di Eleonora Manzo - 9 Ottobre 2026

L’approvazione della nuova legge elettorale ha innescato la prevedibile contrapposizione parlamentare, ma è nella galassia delle opposizioni che il provvedimento ha agito come un potente reagente chimico, mettendone a nudo le storiche contraddizioni.

Come da copione, le reazioni delle minoranze si sono concentrate sul consueto coro di allarmi democratici. Eppure, dietro la retorica delle barricate e la denuncia di un presunto ‘blitz’ della maggioranza, l’analisi dei singoli posizionamenti rivela dinamiche ben più complesse e frammentate, che meritano di essere decodificate al di là degli slogan.

Il Partito Democratico ha subito cercato di intestarsi la linea della fermezza istituzionale, evocando lo spettro di una democrazia svuotata e di un Parlamento sottomesso ai desideri di Palazzo Chigi. Una reazione che risponde alla necessità del Nazareno di accreditarsi come il perno di una coalizione alternativa.

Tuttavia, l’argomento della compressione della rappresentanza si scontra con la memoria storica. Proprio la sinistra, in passato, ha spesso promosso sistemi a forte vocazione maggioritaria. La fermezza odierna del Pd sembra dunque tradire una preoccupazione più tattica che di principio, legata alla difficoltà di tessere alleanze stabili in un quadro normativo che chiede scelte di campo nette.

Ancora più emblematica è la trincea sollevata dal Movimento 5 Stelle. I pentastellati hanno riattivato la retorica del ‘palazzo contro i cittadini’, focalizzando la protesta sul rischio di una definitiva oligarchizzazione della politica. Ma l’ostilità del Movimento nasconde un’insidia identitaria.

Un sistema che incentiva la stabilità e la polarizzazione mette alle strette una forza politica che ha spesso oscillato tra la vocazione isolazionista e alleanze di pura convenienza. La reazione populista, in questo senso, appare come uno scudo per coprire l’ansia di fronte a regole del gioco che premiano la coerenza programmatica rispetto all’ambiguità strategica.

In questo scenario, il cosiddetto ‘centro riformista’ si trova stretto in una morsa. Le forze liberaldemocratiche, pur criticando il testo, mostrano una reazione ambivalente, divise tra l’attrazione per la governabilità e la paura dell’irrilevanza elettorale derivante dalle soglie di sbarramento.

Questa frammentazione delle opposizioni emerge con chiarezza di fronte a un governo Meloni che, al contrario, dimostra una notevole tenuta strategica. La riforma non è un colpo di mano, ma l’attuazione di un disegno chiaro: garantire che chi vince le elezioni abbia i numeri e il tempo per governare, ponendo fine all’instabilità cronica che per decenni ha paralizzato il Paese. La tesi delle opposizioni, secondo cui la legge blinderebbe l’esecutivo a scapito delle minoranze, dimentica che un sistema elettorale forte non vieta le coalizioni. Chiede semplicemente chiarezza agli elettori.

L’opposizione contesta le nuove regole del gioco per nascondere l’assenza di un campo da gioco comune.

L’auspicio è che, superata la fase della perenne delegittimazione dell’avversario, le forze di minoranza sappiano raccogliere la sfida della modernizzazione. Accettare il confronto sul terreno delle idee e dei programmi, anziché rifugiarsi nel no a prescindere, sarebbe il primo passo verso quel bipolarismo maturo che l’Italia attende da trent’anni.

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