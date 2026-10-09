Torino

Weekend Reale, corse e cultura a Venaria

di Redazione - 9 Ottobre 2026

Sabato 10 e domenica 11 ottobre prossimi si terrà alla reggia di Venaria il grande appuntamento con la corsa del Principino & Family, la Maratona Reale e una Corsa del Re. Attesi circa 10 mila podisti e famiglie a correre tra la Reggia di Venaria, il Parco Naturale de La Mandria e i territori di Venaria Reale, Druento e San Gillio.

Saranno due giornate nelle quali sport, storia, natura e patrimonio sabaudo si incontreranno in uno degli scenari più suggestivi del Piemonte, con un programma pensato per coinvolgere runner di ogni livello, famiglie e pubblico. Si partirà sabato 10 ottobre con la corsa del Principino & Family, il cui percorso di 4 km nei Giardini della Reggia sarà dedicato a bambini e famiglie, accessibile anche con passeggini e carrozzine. Il ritrovo è fissato per le ore 14, mentre la partenza per la Reggia sarà alle 15.30.

Nella stessa giornata sarà attivo il Village, con attività e iniziative dedicate a runner, famiglie e visitatori. Tra queste, in collaborazione con l’ospedale Koelliker, anche lo screening gratuito del piede piatto. Metà del ricavato della corsa sarà devoluto alla Fondazione Paideia.

Domenica 11 ottobre la Reggia di Venaria farà da scenario alla partenza e all’arrivo delle gare di Una corsa da Re e della Maratona Reale, giunta alla sua seconda edizione.

La Maratona Reale prevede un percorso di 42,195 km certificato attraverso Venaria Reale, Druento e San Gillio, una mezza maratona di 21 km , distanza storica della manifestazione, e una 30 km, la novità del 2026, pensata per chi voglia superare la mezza maratona senza affrontare la distanza regina, e i 10 km, la prova più accessibile e popolare di una Corsa da Re.

Alle 9 la partenza della Maratona Reale e della Mezza Maratona e della 30 km, alle 9.20 sarà la volta della 10 km.

Per tutti il traguardo sarà allestito nel Gran Parterre della Reggia di Venaria.

A rendere unica l’esperienza sarà ancora una volta il percorso; correre nei Giardini della Reggia, attraversare il parco naturale La Mandria prima di tornare alla Reggia per il traguardo. Una competizione che è anche esperienza artistica e culturale.

In occasione della manifestazione sarà possibile vivere la Reggia da protagonisti. Domenica 11 ottobre l’ingresso ai Giardini sarà di 2 euro per tutti i visitatori, mentre i runner iscritti a una delle gare potranno visitare la Reggia con un biglietto speciale al prezzo di 10 euro, acquistabile in biglietteria o scrivendo a prenotazioni@lavenariareale.it, dimostrando l’iscrizione alla gara.

Domenica i fisioterapisti del Koelliker saranno presenti nelle fasi pre e post gara per offrire supporto agli atleti. Sarà un weekend per tutti, per chi correrà i 42,195 km e per chi muoverà i primi passi nel mondo della corsa, per le famiglie e per chi vorrà semplicemente vivere da vicino uno dei patrimoni storici e paesaggistici più importanti del Piemonte.

L’evento è realizzato da Base Running in collaborazione con Regione Piemonte, Città di Venaria Reale, Consorzio delle Residenze Reali Sabaude, Parco Regionale La Mandria, Comune di Druento e Comune di San Gillio, con il coinvolgimento dell’Ente di Gestione delle Aree Protette dei Parchi Reali e il sostegno del Consiglio Regionale del Piemonte; molti gli sponsor che hanno sostenuto l’iniziativa.

Per ulteriori informazioni https:// baserunningteam.it/weekend-reale

MM