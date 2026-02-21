Torino

Il Piemonte rafforza la strategia antincendi

di Redazione - 21 Febbraio 2026

Riunioni operative antincendi su scala provinciale, esercitazioni, attività di addestramento congiunto e percorsi formativi specifici rappresentano le principali novità introdotte dalla Regione Piemonte nella programmazione 2026 per il contrasto agli incendi boschivi. Le iniziative sono emerse durante un incontro operativo di coordinamento ospitato presso la Direzione regionale dei Vigili del Fuoco del Piemonte. Alla riunione, organizzata in concomitanza con l’avvio del periodo di attenzione invernale per il rischio incendi boschivi, hanno preso parte il Settore regionale di Protezione civile, la Direzione regionale e i Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco, la Direzione regionale del Corpo volontari Aib Piemonte e gli ispettorati provinciali.

L’appuntamento ha costituito un significativo momento di analisi e confronto sull’attività Aib svolta nel corso del 2025, consentendo di condividere una valutazione complessivamente positiva della risposta del Sistema regionale durante le emergenze e le esercitazioni affrontate. Il dialogo tra le diverse strutture ha evidenziato una solida collaborazione tra tutte le componenti operative, fattore determinante per una gestione coordinata ed efficiente degli interventi, confermando l’efficacia del modello organizzativo piemontese.

Durante la riunione è stato inoltre aggiornato lo stato di alcuni strumenti strategici che rafforzano l’integrazione del sistema, tra cui il rinnovo dell’Accordo di programma tra la Regione Piemonte e il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco per il biennio 2026-2027, la procedura operativa per l’attivazione del dispositivo Aib regionale e il modello di comando e controllo Dos-Ics, che assicura un coordinamento unitario nelle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi.

La Regione Piemonte ha presentato anche un articolato calendario di riunioni operative su base provinciale che interesseranno tutto il territorio regionale, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente il coordinamento locale, promuovere lo scambio di procedure operative e rafforzare la conoscenza reciproca tra le varie componenti del sistema. A queste attività si affiancheranno esercitazioni, addestramenti congiunti e iniziative formative dedicate, anche attraverso incontri diretti presso i Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco.

«Il Sistema Aib piemontese – ha detto l’assessore regionale alla Protezione civile, Marco Gabusi – è un modello di cooperazione che funziona perché investe su prevenzione, preparazione e integrazione operativa. Il lavoro svolto nel 2025 dimostra che la strada intrapresa è quella giusta. Con il rinnovo dell’Accordo di programma e una programmazione capillare sul territorio, la Regione Piemonte continua a rafforzare un sistema fondamentale per la sicurezza ambientale e dei cittadini».

Secondo l’assessore Gabusi, «la tutela del patrimonio boschivo passa dalla capacità di fare squadra e di lavorare in modo uniforme su tutto il territorio regionale. Riunioni operative, addestramento e confronto continuo tra le componenti sono elementi essenziali per garantire una risposta tempestiva ed efficace alle emergenze».

Con questa programmazione la Regione Piemonte ribadisce il proprio impegno nel coordinamento del Sistema regionale antincendi boschivi, puntando su pianificazione, formazione e collaborazione istituzionale quali strumenti fondamentali per la salvaguardia del territorio piemontese.

