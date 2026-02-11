Attualità

Il referendum di Monti: “Dipende da cosa farà Meloni con Trump”

L'ex premier svicola e vincola la scelta sulla giustizia alla postura internazionale del governo

di Cristiana Flaminio - 11 Febbraio 2026

Il referendum incalza e Mario Monti, l’ex presidente del consiglio, non sa ancora cosa votare. Nel senso che, in teoria, potrebbe forse voler dire di sì. Ma non può, evidentemente. E propone a Meloni una sorta di condizione impossibile grazie a cui sfilarsi e rimanere così intruppato nel fronte dell’opposizione. In pratica, ha detto Monti, vincolerebbe il suo punto di vista sul referendum per la giustizia al fatto che la premier italiana trovi il coraggio di distaccarsi da Trump. Direbbe Tonino Di Pietro, oggi alfiere del Sì, “che c’azzecca?”

Monti e il referendum

La posizione di Monti non è per niente netta, in teoria: sul referendum dice che s’aspetta un segnale da Meloni. A Otto e mezzo, su La7, ha dichiarato di aver dato una scadenza alla premier. E di aspettarsi un allontanamento di Palazzo Chigi dall’ingombrante inquilino della Casa Bianca. Succederà mai? Chissà. Tutto può essere in questi tempi convulsi. Ma sfugge il nesso. Che c’entra la riforma della giustizia con la postura internazionale del governo? Centra, eccome. Perché si tratta di una scelta di campo che impatta su temi cari a Monti. Che, evidentemente, non vuole “premiare” un atto su cui il governo punta forte se questo non si muoverà come si auspica nello scenario dello scontro tra Ue e Usa.

La strigliata alla sinistra

C’è tempo, per l’ex premier, di dare un simpatico buffetto all’opposizione. Dopo aver posto le condizioni sul referendum, Monti si esprime sul caso Pucci. Dopo aver ricordato il “suo” Sanremo, con la garbatissima satira di Rocco Papaleo in loden sul palco dell’Ariston, ha dato il (solito) colpo al cerchio del governo e alla botte della minoranza. Ha detto, infatti, di non ritenere in atto una “deriva illiberale”. Contestualmente, però, ha invitato le opposizioni a “mettere all’angolo il governo” su altri temi. Certo, non quello della presenza di un comico in uno spettacolo di musica e varietà.